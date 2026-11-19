De aanwezigheid van Ramon van Asch bij een vechtwedstrijd van neonazi's kostte hem woensdag zijn plek als raadslid voor Forum voor Democratie (FVD) in Den Bosch. Bij het vechttoernooi in Oeffelt waar hij aanwezig was, werd de Hitlergroet gebracht en werden nazileuzen geroepen. Het is niet de eerste keer dat Van Asch in opspraak raakt. Zo werd hij in het verleden drie keer veroordeeld voor mishandeling.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De politieke carrière van Van Asch begon bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sint-Michielsgestel, waar hij lijsttrekker was voor de lokale partij Lijst 8. De partij haalde echter niet voldoende stemmen en ging dus niet de raad in. Politieke carrière

In september 2022 stopte Van Asch met zijn baan als marketingmanager om fractiemedewerker te worden bij FVD in Den Haag. In oktober 2023 werd hij bestuurslid van de jongerenafdeling van Forum, JFVD, en stond hij op de negentiende plaats van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de landelijke verkiezingen van oktober 2025 stond hij op plek dertien. Begin dit jaar stond hij voor de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst voor de raad in Den Bosch, maar ook in Boxtel. Uiteindelijk bemachtigde hij een zetel in de Bossche gemeenteraad. Tijdens de campagneperiode voor de gemeenteraadverkiezingen ontdekte NRC dat de lijsttrekker in het verleden drie keer was veroordeeld voor mishandeling. Hiervoor kreeg hij een keer een geldboete en twee keer een taakstraf.

Glas in gezicht

Zo sloeg hij in 2022 een beveiliger in het gezicht nadat die hem aansprak op het niet dragen van een mondkapje. Ook in 2017 moest hij voor de rechter verschijnen, nadat hij iemand ernstig verwond had, nadat hij diegene meerdere keren met een glas in het gezicht te slaan. Daardoor ontstonden fikse snijwonden. In 2024 werd Van Asch voor het laatst veroordeeld. Hij werd door justitie weer op het matje geroepen nadat hij tijdens een incident drie mensen sloeg. De politierechter legde hem een taakstraf van 130 uur op, waarvan 50 uur voorwaardelijk. Gedurende zijn proeftijd van twee jaar mag hij geen alcohol drinken en moet hij een training volgen gericht op agressiebeheersing en middelengebruik. Een strafblad hebben, betekent niet automatisch dat iemand niet mee mag doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wel raakte Van Asch na de onthullingen in opspraak. Zowel zijn partij als hijzelf reageerden toen niet op de eerdere veroordelingen. Van Asch is woensdag, na acht maanden in de Bossche gemeenteraad, opgestapt na de ophef rondom zijn aanwezigheid bij het neonazistische vechttoernooi. Onderzoeksprogramma Zembla onthulde dat Van Asch daar afgelopen zomer aanwezig was. De bijeenkomst werd georganiseerd door een groep uit een internationaal netwerk van extreemrechtse vechtsportclubs. Met baby bij vechttoernooi

Tijdens het evenement, op het erf van een tandarts uit Oeffelt, brachten deelnemers en bezoekers herhaaldelijk de Hitlergroet en riepen ze "Sieg Heil". Zembla filmde Van Asch toen hij de tent verliet met een baby op zijn arm. Het onderzoek laat ook zien dat andere mensen uit de omgeving van FVD banden hebben met neonazistische groepen. FVD zei met afkeuring kennis te hebben genomen van de aanwezigheid van twee FVD-leden bij een vechtwedstrijd van een extremistische groep. De partij vroeg Van Asch om te stoppen als gemeenteraadslid. Hier heeft hij gehoor aan gegeven.