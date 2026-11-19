Na een reeks inbraken in Den Bosch woensdagnacht is een verdachte aangehouden. Dat meldt de politie. In een paar uur tijd werd op vier plekken in de stad ingebroken. De politie onderzoekt of de inbraken met elkaar te maken hebben. De verdachte werd opgepakt bij een kapperszaak aan de Celsiusstraat.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens de politie sloegen inbrekers tussen 01.00 en 04.50 uur vier keer toe. Aan het begin van de nacht werd ingebroken bij een kapperszaak aan de Celsiusstraat. Daarbij werd een verdachte opgepakt. Niet veel later ramden dieven met een auto de pui van juwelier Pieter Jacobs aan de Krullartstraat, midden in het centrum van de stad. De kofferbak van de wagen lag vol betonblokken om de auto te verzwaren. Twee maanden eerder was de juwelier ook al doelwit. Auto uitgebrand

De daders van de ramkraak gingen er op een motorscooter vandoor. De auto waarmee ze de gevel ramden, lieten ze achter en staken ze in brand.