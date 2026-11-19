Politie onderzoekt inbraakgolf in Den Bosch: één verdachte aangehouden
Na een reeks inbraken in Den Bosch woensdagnacht is een verdachte aangehouden. Dat meldt de politie. In een paar uur tijd werd op vier plekken in de stad ingebroken. De politie onderzoekt of de inbraken met elkaar te maken hebben. De verdachte werd opgepakt bij een kapperszaak aan de Celsiusstraat.
Volgens de politie sloegen inbrekers tussen 01.00 en 04.50 uur vier keer toe. Aan het begin van de nacht werd ingebroken bij een kapperszaak aan de Celsiusstraat. Daarbij werd een verdachte opgepakt.
Niet veel later ramden dieven met een auto de pui van juwelier Pieter Jacobs aan de Krullartstraat, midden in het centrum van de stad. De kofferbak van de wagen lag vol betonblokken om de auto te verzwaren. Twee maanden eerder was de juwelier ook al doelwit.
Auto uitgebrand
De daders van de ramkraak gingen er op een motorscooter vandoor. De auto waarmee ze de gevel ramden, lieten ze achter en staken ze in brand.
Ook bij café Rimas aan de Churchillaan werd in de nacht ingebroken. Om 04.50 uur kreeg de brandweer een melding van brand in het café, maar al snel bleek dat er iets anders aan de hand was: de inbrekers vernielden een raam om binnen te komen, waarna een rookmachine afging. Voor zover bekend werd er niets buitgemaakt.
'Inbraakgolf'
Verder was ook café 't Zuidje aan de Erasmusstraat doelwit. Een raam naast de deur van het café werd vernield, waarna de daders naar binnen konden.
"Ik begreep dat het van vannacht al melding nummer acht was. De politie heeft het er druk mee", zegt David van Rangelrooij, de eigenaar van 'T Zuidje. "Er is vannacht een inbraakgolf geweest."
'Wellicht meer'
Bij het café is de kassa leeggehaald en ook namen de dieven een aantal flessen drank mee. "Het is vooral de ellende die je eromheen hebt. Je wilt eigenlijk met dit soort dingen niets te maken hebben."
De daders lieten ook spullen achter die voor de inbraak werden gebruikt. Die zijn door de politie meegenomen voor onderzoek. "Of er wat buitgemaakt is, houden we uit onderzoeksbelang even voor ons", zegt een woordvoerder van de politie over de inbrakenreeks.
De politie onderzoekt de vier zaken en kijkt daarbij ook of er een verband is tussen de inbraken. "We hebben op dit moment vier inbraken die ons bekend zijn van afgelopen nacht. Wellicht dat er meer zijn geweest maar hiervan is nog geen aangifte gedaan."