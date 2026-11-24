LIVE | Aanslag Tarwekamp: levenslang geëist tegen 'meesterbrein' Moshtag
Bijna twee jaar geleden werd een bruidsmodewinkel in Den Haag in brand gestoken en opgeblazen. Bij de aanslag vielen doden en gewonden. Het spoor leidde naar Brabant. Politie en justitie zien een man die lang in Roosendaal woonde, Moshtag B., als opdrachtgever. Twee Roosendalers zouden de brand hebben aangestoken en een man uit Oosterhout wist ervan. Vandaag presenteren de officieren hun strafeisen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van wat er precies gebeurt in de rechtszaal.
Liveblog
De zaak in het kort:
- Op zaterdagochtend 7 december 2024 verwoestte een enorme explosie een bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Het hele gebouw stortte in. Daarbij vielen zes doden en vijf gewonden. Diverse overlevenden raakten dakloos.|
- De bruidsmodezaak was van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. De in Roosendaal opgegroeide B. had geld in haar winkel gestoken en kon het niet verkroppen dat hun relatie uit was. Hij stalkte haar.
- De Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. zouden de aanslag hebben uitgevoerd. Adil A. uit Oosterhout was lang betrokken bij de voorbereidingen maar haakte af.
- Hier lees je alle verhalen over de explosie aan de Tarwekamp.
LEVENSLANG
LEVENSLANG. Dat eist het openbaar ministerie (OM) tegen de hoofdverdachte van het drama in Tarwekamp bijna twee jaar geleden. Voor moord, poging tot moord en brandstichting in appartementencomplex Tarwekamp in Den Haag:
De eisen op een rij:
Moshtag B. opgegroeid in Roosendaal: levenslang
Mourad T. uit Roosendaal: 30 jaar
Illyas T. uit Roosendaal: 28 jaar
Adil A. uit Oosterhout: 4 jaar.
Het OM noemt Moshtag, 'het meesterbrein.'
"Hij had het krankzinnig plan om brand te stichten. B. wilde en betaalde en stuurde Mourad aan. Hij stond in verbinding met de uitvoerders. Stelde betaling in het vooruitzicht. Hij is laf op de achtergrond gebleven. Hij was opdrachtgever, hoofdverantwoordelijke. "
"Zes volstrekt onschuldige mensen hebben het leven gelaten. Dit is een glashelder signaal dat deze werkwijze niet wordt geaccepteerd."
Dodelijk plan
"Ze hebben samen een dodelijk plan bedacht. Ze hebben erin volhardt. A. is op het laatste moment niet komen opdagen."
"Daarbij hadden nog meer doden kunnen vallen. Ze hebben tientallen bewoners beroofd van huis en haard."
"Ze hebben nagelaten de waarheid te vertellen . Dat heeft de slachtoffers extra hard geraakt. Het blijft niet te bevatten dat dit alles voorkwam uit de wens van een man."
Dat stelt het OM. nu komen de strafeisen.
Volledig toerekeningsvatbaar
Bij de anderen geeft het OM kortere beschrijvingen. En ook bij hen zijn de feiten volledig toe te rekenen. Ze zijn volledig toerekeningsvatbaar. Dat maakt dat TBS buiten beeld is maar een straf dus hoger kan uitpakken.
Bij de drie anderen is weinig opmerkelijks gezien door deskundigen. Afgezien van lachgasgebruik en lichte verstandelijke beperkingen. Maar ook gebrek aan emotie, bij Mourad. Volgens het OM heeft Adil A. wel een uitgebreid strafblad. Vanaf 2010.
'Rancuneuze stalker'
Het OM beschrijft de rapportages die deskundigen en anderen maakten over Moshtag B.
In de PI Vught kenden ze hem als manipulator. "Hij heeft geen persoonlijkheidsstoornis en is geheel toerekeningsvatbaar. Deskundigen zien hem als een rancuneuze stalker, hij meent dat hem onrecht is aangedaan en dat hij is vernederd."
'Gekrenkt ego'
Het OM richt zicht tot Moshtag B. en spreekt van 'Intieme terreur'. "De verdachte heeft geprobeerd haar volledig afhankelijk te maken. Hij was dwingend en boosaardig. Ze werd gecontroleerd gemanipuleerd en mishandeld en bedreigd en zelfs achterna gereisd, waar hij haar zogenaamd troostte," stelde de officier.
"Hij wilde ultieme wraak voor zijn gekrenkte ego. Ze maakte een einde aan de relatie en dat kon B. niet verkroppen."
Leed
Het OM is sinds half een vanmiddag bezig met het voorlezen van de aanklacht, afgezien van enkele pauzes is het een hele zit. Met veel bewijsmateriaal en indrukwekkende delen over de slachtoffers en het leed en en het gapend gat in de Haagse wijk.
Rond zeven uur zouden de strafeisen bekend moeten worden. De verwachting is dat die hoog zullen zijn, omdat het OM de aanslag beschouwt als moord (op zes bewoners) en poging tot moord (op vijf medebewoners die het overleefden)
Mishandeling
Het OM gaat nu verder met de behandeling van het deel van de zaak dat uitsluitend tegen hoofdverdachte Moshtag B. dient. Daarbij staan de verdenkingen van bedreiging en mishandeling van zijn ex centraal, de eigenaresse van de bruidsmodezaak aan de Tarwekamp.
Brandstichting
Moshtag B. en de neven uit Roosendaal hebben zich ook schuldig gemaakt aan brandstichting, stelt het OM. Van de winkel en het appartementencomplex en de auto van de eigenaresse va de winkel. Het OM vraagt ook vrijspraak voor Adil A. voor de gebeurtenissen na 1 december 2024.
Moord
Het OM bevestigt nu de redenering: de Roosendaalse neven Mourad en Ilyas en Moshtag B hebben zich schuldig gemaakt aan moord op zes bewoners en poging tot moord op vijf bewoners.
Hervatting
We gaan de laatste fase van de aanklacht in. Nog een uur of twee en dan horen we wat het OM geschikte straffen vindt.
Korte pauze
De officieren zijn al twee uur aan het woord. Tijd voor een korte pauze. De rechtszaak gaat door tot zeven uur en dan is het hopelijk klaar. En komen de eisen.
"Bekend met risico"
De officier van justitie bespreekt nu alle technische onderzoeken rond de brandstof die in de bruidsmodewinkel ontplofte. De oorzaak van de explosie was een zogenoemd benzine-lucht-mengsel. Tien jerrycans van 20 liter zijn aangeschaft. Er is afgerond 195 liter benzine getankt in Essen.
1 jerrycan van 20 liter is gebruikt voor het in brand steken van de auto van de eigenaresse van de winkel. Zeker 40 tot 50 liter is uitgegoten in de winkel, denkt het NFI en het OM. In de kelder is minstens 25 liter uitgegoten. Die heeft de explosie veroorzaakt.
Voor het OM is medeplegen bewezen. In gewone taal, de rol van de vermeende brandstichters uit Roosendaal wordt als even groot gezien, ongeacht wie precies wat deed. "Plan was dat bewoners opgeschrikt zouden worden," zei de officier. "Ze waren bekend met het risico dat mensen zouden komen te overlijden."
Voorbedachten rade?
De officier van justitie is bij de juridische kanten aangekomen van de beschuldigingen. Was dit een opwelling met fatale gevolgen of hebben de verdachten de kans aanvaard dat er doden konden vallen? Dat is belangrijk voor de strafoplegging straks. Het verschil tussen moord en doodslag. Maar je mag het niet te makkelijk zo zien is de boodschap van de officier.
Duidelijk is dat niemand slachtoffers wilde. De winkel was doelwit maar er was niemand binnen. Wel bewoners rondom de winkel die omkwamen. Moet je de veroorzakers dan de cel in sturen voor moord of doodslag? "De risico's zijn onderkend, het zat in het plan besloten. Dan aanvaard je het risico," zei de officier. "Dan kom ik hier aan voorbedachten rade. Dat kan bewezen worden."
Beraamd in Brabant
Het aanslagplan is voorbereid 'met bijna militaire precisie', zegt de officier van justitie. Hij noemt het 'gedetailleerd en doordacht'.
En bij deze aanklacht valt nog maar eens op dat de aanslag grotendeels is beraamd in Roosendaal en Oosterhout. De verdachten spraken af in of bij een grillroom en een friettent in Roosendaal. En in en bij Roosendaalse en Oosterhoutse supermarkten, een bouwmarkt in Breda en horeca in Oosterhout. De benzine van de dodelijke aanslag kwam uit een tankstation in Essen, net over de grens bij Roosendaal. Ook bij de mislukte poging.
Hervatting
We gaan verder. De rechtbank vertelt dat de tolken het zwaar hebben. Een deel van de meer dan honderd nabestaanden wordt bijgestaan door tolken. Urenlang tolken is een ding. Om vijf uur bekijkt de rechtbank of het nog gaat.
Pauze
Het OM zit op een derde. We gaan om kwart voor drie verder. De rechtbank houdt rekening met een zitting tot half zeven à zeven uur.
De verdachten
De officier van justitie haalt belangrijke verklaringen aan van de verdachten, steeds met een datum. En ze citeert eruit. Over wie, wat en wanneer deed. En met de opmerking dat de uitvoerders vooral naar elkaar wijzen en zeggen dat ze werden meegesleept. Ze proberen hun rollen kleiner te maken. En hoofdverdachte Moshtag B. die zich verschuilde achter stemmen in zijn hoofd.
Benzine
De verdachten tankten diverse keren in Essen, net over de grens bij Roosendaal. Ook in aanloop naar de bewuste nacht van zaterdagochtend 7 december deden ze dat. Mourad en Illyas brachten de benzine in jerrycans naar de Tarwekamp in Den Haag en zetten alles binnen in de bruidsmodezaak. Ze besprenkelden de jurken. Daarna stak een van hen een flare (fakkel) aan en gooide die naar binnen.
Tegen beter weten in, want medeverdachte Adil A. had gewaarschuwd voor de gevolgen in dichtbewoond gebied. Dat risico is de reden dat A. afhaakte. Maar wanneer hij precies bedankte, is niet vastgesteld, zei de officier van justitie.
In beeld
De politie kon de gangen van de verdachten goed in beeld brengen: letterlijk. Op bewakingsbeelden staan ze overal. Van de Tarwekamp tot aan het hotel waarin de brandstichters sliepen. Die beelden krijgen we te zien in de zaal.
Maar ook de reis die Moshtag maakte naar Londen en Dubai. Het observatieteam zag hem terugkeren op Schiphol. Hij was ook bezig met vluchten, denkt het OM. Hij had zijn formulieren voor een verblijf in geboorteland Afghanistan al ingevuld. Zijn zus gaf hij opdracht zijn huis schoon te maken.
Reconstructie
Het OM toont een video met een reconstructie van wat de verdachten deden. Met het chat-overleg over brandstoffen en de vragen aan Chat GPT over brandstichten. De aanschaf van spullen zoals jerrycans, mondkapjes en shisha-kooltjes, bij een bouwmarkt in Breda. En hun afspraken met Moshtag in Rotterdam en bezoeken aan de winkel in Den Haag.
"Yo, kunnen we vanavond even meeten", luidt een van de chats. "Bij de friettent".
Wat er van dag tot dag en van maand tot maand gebeurde met voorbereidingen kwam al ter sprake bij het begin van het proces.
'Het is klaar'
Politie en justitie achterhaalden snel de eigenaresse van de bruidsmodezaak en ontdekten in de politiesystemen dat ze eerder onenigheid had met ene Moshtag B. De politie ging zijn gangen en contacten na in Roosendaal. En de rest werd gevolgd. Ook het incident in Oosterhout (Zuiderhout) popte op in de systemen.
Het OM laat telefoontaps horen van Moshtag B., 9 december 2024, twee dagen na de aanslag. B. zegt "Dit is helemaal uit de hand gelopen" (..) "ga uit de radar" (..) "Het is klaar" (..) "Het is een tikkende tijdbom dat ze je komen ophalen." (..) "Verdwijnen of 15 tot 20 jaar zitten."
112
In de zaal wordt een video getoond. Met daarin een reeks 112-telefoontjes van die ochtend. En luchtbeelden.
Dramatische dag
De officier schets de gebeurtenissen na de ramp. Over de eerste bevelvoerder die aankwam en meteen zag dat het iets ongewoons was. De eerste brandweerlieden zagen een jongetje staan in de puinhopen. "Toch besloten ze het puin op te gaan om bij hem te komen." Acht jaar oud. "Hij vertelt dat z'n vader moeder en zus nog in het puin liggen."
"Dan ziet de ploeg in het puin een hand die beweegt." Brandweerlieden gingen graven. De vrouw was nog in leven.
In de loop van de dag vinden hulpverleners vier doden. Op de avond van 7 december zagen ze nog een hand bewegen, een overlevende. Haar vriend is dood. Midden in de nacht wordt het laatste stoffelijk overschot gevonden en geborgen: zes mensen overleefden dit drama niet.
'Waanzin'
"De beelden van de rampplek deden denken aan een raketinslag". Zo begint een van de officieren haar verhaal. "Rook, brokstukken, beton, glas."
"Het is onvoorstelbaar dat dit een doordacht plan was, van vier volwassen mannen. Deed het ertoe wat het motief was? Nee het was sowieso waanzin."
Aanklacht begint
De officieren beginnen aan het voorlezen van de aanklacht met tot slot de strafeisen. Dat duurt ongeveer vijf uur. Het OM gaat ook beelden vertonen in de zaal.
We kunnen door
Advocaat Korver staat op en wil nog iets kwijt over de vermeende dreigvideo. "Mijn cliënte zegt dat als ze rechter was, dat ze het bewijs zou willen zien. Ze krijgt het gevoel dat ze niet serieus wordt genomen. En dat alleen de brandstichters serieus worden genomen."
Ze wordt nu de dupe van een fout die het OM heeft gemaakt, zo laat ze weten aan haar advocaat.
Een negatieve beslissing is geen reden tot wraking, volgens de Hoge Raad, voegt de advocaat er aan toe. En daarmee kunnen we door.
Hervatting
Verdachten zijn zojuist binnen geleid, nabestaanden, pers en publiek volgden. We zitten en wachten op de rechtbank. Gepland is nu de aanklacht met aan het einde van de middag of begin van de avond de strafeisen. Of er komt nog iets onverwachts. Dat weet je maar nooit, zo werd vanochtend wel duidelijk.
Opnieuw onderbreking, ook middagpauze
De rechtbank wil pas verder gaan als advocaat van de ex van Moshtag er weer bij is. Dat zit er even niet in. De rechtbankvoorzitter informeert bij het OM hoe lang ze tijd nodig hebben. Een van de officieren meldt dat ze 'een uur of vijf' nodig hebben voor het presenteren. Hervatting begin van de middag dus. Dat betekent dat dat we nog een lange dag voor de boeg hebben. Als alles gaat zoals gepland. Want er is een kans dat de advocaat van de ex opnieuw een poging onderneemt om de dreigvideo op tafel te leggen. Dat zou kunnen via een wraking. Dan komt het proces echt stil te liggen.
Proces hervat
Voordat de aanklacht wordt voorgelezen stond er nog een onderdeel gepland: een getuigenverhoor. De advocaat van de ene verdachte stelt vragen aan de andere verdachte. Maar de verdachte wil niks zeggen dus het houdt snel op.
Overleg buiten
De advocaat van de ex van B. wil opnieuw dat de zaak wordt stilgelegd. Maar dat doen de rechters niet. De advocaat gaat daarom buiten de zaal telefonisch overleggen met de ex-vriendin van B. Ze is een van de vele slachtoffers in deze zaak. De advocaat lijkt zich er niet bij neer te leggen dat de video buiten het dossier blijft maar dat zullen ze later zien en horen.
Afgewezen
Na 20 minuten komt de rechtbank terug in de zaal. De rechters wijzen het verzoek af om de vermeende dreigvideo in het dossier te stoppen. Ook een ander verzoek wordt afgewezen.
Onderbreking
De rechters gaan achter gesloten deuren overleggen over beide verzoeken. Dat kan 10 minuten duren. Vooral dat verzoek over de vermeende dreigvideo van Moshtag B. kan grote gevolgen hebben. Als ze de video toch toewijzen en in het dossier stoppen dan betekent dat dat alle procespartijen het moeten kunnen onderzoeken. Dan komt het proces stil te liggen, mogelijk voor langere tijd.
Nog een verzoek
De advocaat van Mourad heeft nog een verzoek. Om de persoonlijkheidsrapportage van Moshtag B. toe te voegen aan het dossier van Mourad. Ze vindt het belangrijk dat goed duidelijk is dat deskundigen B. beschrijven als leugenachtig en een manipulator. En dat Mourad dacht dat er een organisatie achter B. zat die de aanslag wilde.
De advocaat van B. pleit voor een afwijzing. Dat rapport bevat zeer persoonlijke informatie, ook over derden. Een inbreuk daarop zelfs.
Kans verkeken
De rechtbank meldde net al dat de video al eerder bekend was bij het Openbaar Ministerie (OM) en de advocate benadrukt dat het OM dus al veel eerder de kans had om die video eerder aan te bieden. En dat is niet gedaan.
Waarschuwing
Een van de advocaten van Moshtag B. wil niet dat dit bewijs in het dossier en dus in het proces komt. Want de verdediging van B. heeft die video nog helemaal niet gezien. En heeft daar allerlei vragen over. En daar moeten antwoorden op komen en dat kan niet zo even snel tussen door. Ook de advocate waarschuwt dat het proces anders onnodig stil komt te liggen.
Vertraging
Het verzoek van de slachtofferadvocaat kan betekenen dat het proces wordt onderbroken. Vertraging dus.
Maar de advocaat blijft benadrukken dat dit erg belangrijk is voor het kunnen vaststellen van wat er speelde tussen hoofdverdachte B. en zijn ex.
Dreigvideo B.
De slachtofferadvocaat van de ex legt uit waarom die video van Moshtag B. toch echt in het proces moet komen. De advocaat vertelt in het kort wat er in de telefoon zit. De vrouw zou hebben gevraagd: "Waarom ging je mij verwurgen? B. zou toen hebben gereageerd met: "Omdat je niet luistert." B. zou hebben toegevoegd: "Ik vermoord mensen voor weinig, dreigde B. Ik probeer je toch niet te vermoorden, ik probeer je bang te maken."
De advocaat vindt dit heel belangrijk om te weten.
Extra bewijs opgedoken
Het OM kwam vorige week donderdag ineens met een video-opname van 4 november 2024. Die zou iets zeggen over Moshtag B. en de verdenking van mishandeling die hij gepleegd zou hebben. Gaat over wurging en een mes. De advocaat van B. verzet zich er tegen om dit bewijs toe te voegen. Rechtbank laat weten dat het toevoegen niet wordt toegestaan. Het in dit stadium toevoegen van stukken is strijdig met een behoorlijke procesorde zoals dat heet. Bovendien is behandeling al deels geweest. Risico op vertraging wil niemand, zegt rechtbankvoorzitter. Maar een van de slachtofferadvocaten wil dat bewijs wel erbij, vraagt hij.
Verbindingsproblemen
Er luisteren en kijken tientallen slachtoffers mee in videozalen in het paleis van justitie. Maar ook thuis via een beveiligde livestream. Onder andere in Griekenland. Maar diverse nabestaanden melden dat er geen geluid doorkomt. Daar wordt nu aan gewerkt. Dus we gaan nog niet van start.
Van start
De rechtbank neemt plaats.
Deuren open
De zittingzaal stroomt vol, het is weer erg druk. Een voor een worden de vier verdachten aangevoerd. De zaak begint ook weer een half uur later dan gepland.