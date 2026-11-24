18:31

LEVENSLANG. Dat eist het openbaar ministerie (OM) tegen de hoofdverdachte van het drama in Tarwekamp bijna twee jaar geleden. Voor moord, poging tot moord en brandstichting in appartementencomplex Tarwekamp in Den Haag:

De eisen op een rij:



Moshtag B. opgegroeid in Roosendaal: levenslang

Mourad T. uit Roosendaal: 30 jaar

Illyas T. uit Roosendaal: 28 jaar

Adil A. uit Oosterhout: 4 jaar.



Het OM noemt Moshtag, 'het meesterbrein.'

"Hij had het krankzinnig plan om brand te stichten. B. wilde en betaalde en stuurde Mourad aan. Hij stond in verbinding met de uitvoerders. Stelde betaling in het vooruitzicht. Hij is laf op de achtergrond gebleven. Hij was opdrachtgever, hoofdverantwoordelijke. "

"Zes volstrekt onschuldige mensen hebben het leven gelaten. Dit is een glashelder signaal dat deze werkwijze niet wordt geaccepteerd."