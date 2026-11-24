13:26

De politie kon de gangen van de verdachten goed in beeld brengen: letterlijk. Op bewakingsbeelden staan ze overal. Van de Tarwekamp tot aan het hotel waarin de brandstichters sliepen. Die beelden krijgen we te zien in de zaal.

Maar ook de reis die Moshtag maakte naar Londen en Dubai. Het observatieteam zag hem terugkeren op Schiphol. Hij was ook bezig met vluchten, denkt het OM. Hij had zijn formulieren voor een verblijf in geboorteland Afghanistan al ingevuld. Zijn zus gaf hij opdracht zijn huis schoon te maken.