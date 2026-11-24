16:47

De officier van justitie bespreekt nu alle technische onderzoeken rond de brandstof die in de bruidsmodewinkel ontplofte. De oorzaak van de explosie was een zogenoemd benzine-lucht-mengsel. Tien jerrycans van 20 liter zijn aangeschaft. Er is afgerond 195 liter benzine getankt in Essen.

1 jerrycan van 20 liter is gebruikt voor het in brand steken van de auto van de eigenaresse van de winkel. Zeker 40 tot 50 liter is uitgegoten in de winkel, denkt het NFI en het OM. In de kelder is minstens 25 liter uitgegoten. Die heeft de explosie veroorzaakt.

Voor het OM is medeplegen bewezen. In gewone taal, de rol van de vermeende brandstichters uit Roosendaal wordt als even groot gezien, ongeacht wie precies wat deed. "Plan was dat bewoners opgeschrikt zouden worden," zei de officier. "Ze waren bekend met het risico dat mensen zouden komen te overlijden."