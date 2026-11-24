LIVE | Aanslag Tarwekamp: opgedoken dreigvideo B. blijft buiten proces
Bijna twee jaar geleden werd een bruidsmodewinkel in Den Haag in brand gestoken en opgeblazen. Bij de aanslag vielen doden en gewonden. Het spoor leidde naar Brabant. Politie en justitie zien een man die lang in Roosendaal woonde, Moshtag B., als opdrachtgever. Twee Roosendalers zouden de brand hebben aangestoken en een man uit Oosterhout wist ervan. Vandaag presenteren de officieren hun strafeisen. Maar eerst is het in de rechtbank in Den Haag uitgebreid over nieuw opgedoken bewijs gegaan. In dit liveblog houden we je op de hoogte van wat er precies gebeurt in de rechtszaal.
Liveblog
De zaak in het kort:
- Op zaterdagochtend 7 december 2024 verwoestte een enorme explosie een bruidsmodezaak aan de Tarwekamp in Den Haag. Het hele gebouw stortte in. Daarbij vielen zes doden en vijf gewonden. Diverse overlevenden raakten dakloos.|
- De bruidsmodezaak was van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. De in Roosendaal opgegroeide B. had geld in haar winkel gestoken en kon het niet verkroppen dat hun relatie uit was. Hij stalkte haar.
- De Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. zouden de aanslag hebben uitgevoerd. Adil A. uit Oosterhout was lang betrokken bij de voorbereidingen maar haakte af.
- Hier lees je alle verhalen over de explosie aan de Tarwekamp.
We kunnen door
Advocaat Korver staat op en wil nog iets kwijt over de vermeende dreigvideo. "Mijn cliënte zegt dat als ze rechter was, dat ze het bewijs zou willen zien. Ze krijgt het gevoel dat ze niet serieus wordt genomen. En dat alleen de brandstichters serieus worden genomen."
Ze wordt nu de dupe van een fout die het OM heeft gemaakt, zo laat ze weten aan haar advocaat.
Een negatieve beslissing is geen reden tot wraking, volgens de Hoge Raad, voegt de advocaat er aan toe. En daarmee kunnen we door.
Hervatting
Verdachten zijn zojuist binnen geleid, nabestaanden, pers en publiek volgden. We zitten en wachten op de rechtbank. Gepland is nu de aanklacht met aan het einde van de middag of begin van de avond de strafeisen. Of er komt nog iets onverwachts. Dat weet je maar nooit, zo werd vanochtend wel duidelijk.
Opnieuw onderbreking, ook middagpauze
De rechtbank wil pas verder gaan als advocaat van de ex van Moshtag er weer bij is. Dat zit er even niet in. De rechtbankvoorzitter informeert bij het OM hoe lang ze tijd nodig hebben. Een van de officieren meldt dat ze 'een uur of vijf' nodig hebben voor het presenteren. Hervatting begin van de middag dus. Dat betekent dat dat we nog een lange dag voor de boeg hebben. Als alles gaat zoals gepland. Want er is een kans dat de advocaat van de ex opnieuw een poging onderneemt om de dreigvideo op tafel te leggen. Dat zou kunnen via een wraking. Dan komt het proces echt stil te liggen.
Proces hervat
Voordat de aanklacht wordt voorgelezen stond er nog een onderdeel gepland: een getuigenverhoor. De advocaat van de ene verdachte stelt vragen aan de andere verdachte. Maar de verdachte wil niks zeggen dus het houdt snel op.
Overleg buiten
De advocaat van de ex van B. wil opnieuw dat de zaak wordt stilgelegd. Maar dat doen de rechters niet. De advocaat gaat daarom buiten de zaal telefonisch overleggen met de ex-vriendin van B. Ze is een van de vele slachtoffers in deze zaak. De advocaat lijkt zich er niet bij neer te leggen dat de video buiten het dossier blijft maar dat zullen ze later zien en horen.
Afgewezen
Na 20 minuten komt de rechtbank terug in de zaal. De rechters wijzen het verzoek af om de vermeende dreigvideo in het dossier te stoppen. Ook een ander verzoek wordt afgewezen.
Onderbreking
De rechters gaan achter gesloten deuren overleggen over beide verzoeken. Dat kan 10 minuten duren. Vooral dat verzoek over de vermeende dreigvideo van Moshtag B. kan grote gevolgen hebben. Als ze de video toch toewijzen en in het dossier stoppen dan betekent dat dat alle procespartijen het moeten kunnen onderzoeken. Dan komt het proces stil te liggen, mogelijk voor langere tijd.
Nog een verzoek
De advocaat van Mourad heeft nog een verzoek. Om de persoonlijkheidsrapportage van Moshtag B. toe te voegen aan het dossier van Mourad. Ze vindt het belangrijk dat goed duidelijk is dat deskundigen B. beschrijven als leugenachtig en een manipulator. En dat Mourad dacht dat er een organisatie achter B. zat die de aanslag wilde.
De advocaat van B. pleit voor een afwijzing. Dat rapport bevat zeer persoonlijke informatie, ook over derden. Een inbreuk daarop zelfs.
Kans verkeken
De rechtbank meldde net al dat de video al eerder bekend was bij het Openbaar Ministerie (OM) en de advocate benadrukt dat het OM dus al veel eerder de kans had om die video eerder aan te bieden. En dat is niet gedaan.
Waarschuwing
Een van de advocaten van Moshtag B. wil niet dat dit bewijs in het dossier en dus in het proces komt. Want de verdediging van B. heeft die video nog helemaal niet gezien. En heeft daar allerlei vragen over. En daar moeten antwoorden op komen en dat kan niet zo even snel tussen door. Ook de advocate waarschuwt dat het proces anders onnodig stil komt te liggen.
Vertraging
Het verzoek van de slachtofferadvocaat kan betekenen dat het proces wordt onderbroken. Vertraging dus.
Maar de advocaat blijft benadrukken dat dit erg belangrijk is voor het kunnen vaststellen van wat er speelde tussen hoofdverdachte B. en zijn ex.
Dreigvideo B.
De slachtofferadvocaat van de ex legt uit waarom die video van Moshtag B. toch echt in het proces moet komen. De advocaat vertelt in het kort wat er in de telefoon zit. De vrouw zou hebben gevraagd: "Waarom ging je mij verwurgen? B. zou toen hebben gereageerd met: "Omdat je niet luistert." B. zou hebben toegevoegd: "Ik vermoord mensen voor weinig, dreigde B. Ik probeer je toch niet te vermoorden, ik probeer je bang te maken."
De advocaat vindt dit heel belangrijk om te weten.
Extra bewijs opgedoken
Het OM kwam vorige week donderdag ineens met een video-opname van 4 november 2024. Die zou iets zeggen over Moshtag B. en de verdenking van mishandeling die hij gepleegd zou hebben. Gaat over wurging en een mes. De advocaat van B. verzet zich er tegen om dit bewijs toe te voegen. Rechtbank laat weten dat het toevoegen niet wordt toegestaan. Het in dit stadium toevoegen van stukken is strijdig met een behoorlijke procesorde zoals dat heet. Bovendien is behandeling al deels geweest. Risico op vertraging wil niemand, zegt rechtbankvoorzitter. Maar een van de slachtofferadvocaten wil dat bewijs wel erbij, vraagt hij.
Verbindingsproblemen
Er luisteren en kijken tientallen slachtoffers mee in videozalen in het paleis van justitie. Maar ook thuis via een beveiligde livestream. Onder andere in Griekenland. Maar diverse nabestaanden melden dat er geen geluid doorkomt. Daar wordt nu aan gewerkt. Dus we gaan nog niet van start.
Van start
De rechtbank neemt plaats.
Deuren open
De zittingzaal stroomt vol, het is weer erg druk. Een voor een worden de vier verdachten aangevoerd. De zaak begint ook weer een half uur later dan gepland.