12:30

Advocaat Korver staat op en wil nog iets kwijt over de vermeende dreigvideo. "Mijn cliënte zegt dat als ze rechter was, dat ze het bewijs zou willen zien. Ze krijgt het gevoel dat ze niet serieus wordt genomen. En dat alleen de brandstichters serieus worden genomen."

Ze wordt nu de dupe van een fout die het OM heeft gemaakt, zo laat ze weten aan haar advocaat.



Een negatieve beslissing is geen reden tot wraking, volgens de Hoge Raad, voegt de advocaat er aan toe. En daarmee kunnen we door.