Maandag spoeddebat in Tilburg over ongeregeldheden in zwembad Stappegoor

TILBURG - Er komt aanstaande maandag een spoeddebat over de ongeregeldheden tijdens een halloweenfeest in zwembad Stappegoor in Tilburg. Hans Smolders, van Lijst Smolders, had het debat aangevraagd.

Het spoeddebat staat om vijf uur gepland. "Iedereen is akkoord dat hier een spoeddebat over komt", laat de raadsgriffie weten. "Dit is een onderwerp waar snel over gesproken moet worden."

Meisjes lastiggevallen

Wat afgelopen weekend een leuk halloweenfeest moest worden, eindigde als één grote chaos en ellende. Jonge meisjes werden lastiggevallen door oudere jongens en mogelijk werden hierbij vier meisjes aangerand. "Ik zag hoe een meisje bij haar kruis werd gegrepen", vertelde één van de moeders die daar met haar kinderen was.

Op het feest waren kinderen in allerlei leeftijdscategorieën aanwezig. Maar in de loop van de avond werd de sfeer steeds grimmiger: groepen jongeren vielen elkaar en anderen verbaal en fysiek lastig en kinderen zouden onder water zijn geduwd. Ouders klaagden dat de situatie niet veilig was en uiteindelijk werd het feest voortijdig beëindigd.

Burgemeester moet actie ondernemen

De ongeregeldheden waren dus voor Hans Smolders reden om het spoeddebat aan te vragen. "De tijd van wegkijken is echt voorbij", vindt hij. "We vinden dat de burgemeester meteen actie moet ondernemen." Hij krijgt bijval van veel van zijn politieke collega's. "De gemeente is verantwoordelijk voor het klimaat bij een vereniging. In dit geval moet er een goed zwemklimaat zijn", zegt PvdA-raadslid Yusuf Calik.

Verschillende ouders meldden dat binnen de groep raddraaiers een aantal jongeren een zwembadverbod had. Normaal gesproken moeten bezoekers hun vingerafdruk scannen voor ze het zwembad binnen gaan. Dat gebeurde zaterdag maar gedeeltelijk, omdat het zo druk was. "Dit is misschien geen goed besluit geweest. We gaan dit zeker evalueren", vertelt burgemeester Theo Weterings dinsdagavond.

Onderzoek uitstaan scan

Ook veel politieke partijen hebben vragen over het uitstaan van die vingerafdrukscan. "Als het werkelijk klopt dat het vingerscansysteem niet is gebruikt, is dat op zijn zachtst gezegd erg onhandig", aldus CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven. Hij wacht, net als SP-leider Helma Oostelbos en VVD-fractieleider Maarten van Asten, eerst het onderzoek af waarom er vanwege de drukte voor gekozen was om de scan uit te zetten.