Verder leven na een overval: 'Alles staat voor 'n paar tientjes volledig op zijn kop'

EINDHOVEN - Het grote gemak waarmee vaak jonge overvallers toeslaan bij supermarkten, tankstations, cafetaria’s en huizen baart Slachtofferhulp zorgen. “Voor een buit van een paar tientjes staat het leven van een slachtoffer volledig op zijn kop”, zegt Jytte Reichert van de hulpverleningsorganisatie.

Het regent de laatste tijd overvallen in onze provincie. Een blik in het archief van Omroep Brabant leert dat er sinds het ingaan van de wintertijd dit jaar, in de nacht van 27 op 28 oktober, 32 overvallen zijn gepleegd in Brabant. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de vijf weken voorafgaand aan het ingaan van de wintertijd. Opvallend is het grote aantal overvallen in Zuidoost-Brabant na ingang van de wintertijd: 20 in totaal.

Ter vergelijking: in diezelfde periode in 2017 werden volgens onze gegevens 21 overvallen gepleegd, waarvan 10 in het zuidoosten van de provincie. De vijf weken voorafgaand aan de ingang van de wintertijd vorig jaar werden 12 overvallen gepleegd. De conclusie is helder: overvallers slaan nog vaker toe nadat de wintertijd is ingegaan.

Vier overvallen op één avond

Vorige week nog werden op één avond vier overvallen gepleegd in Eindhoven, Best en Veldhoven, zeer waarschijnlijk door dezelfde dader.

Meer recent, dinsdagavond, probeerde een man een cafetaria in Geldrop te overvallen. De dader werd door de eigenaar verjaagd en kon later door de politie worden opgepakt. Het gaat om een 25-jarige Eindhovenaar.

Nachtmerries

De impact van overvallen is groot bij de slachtoffers. “Mensen hebben last van nachtmerries of durven niet meer alleen over straat. Maar er zijn ook voorbeelden van mensen die niet meer kunnen werken na zo’n overval. Het is een heel heftige gebeurtenis”, vertelt Reichert.

Via de politie komt Slachtofferhulp na een overval in contact met de slachtoffers. De hulpverleningsorganisatie adviseert slachtoffers te praten over datgene wat ze hebben meegemaakt. En om de draad zo snel mogelijk weer op te pakken. “Anders ontstaat een barrière om weer te gaan werken. Helaas lukt dat niet iedereen.”

Omstandigheden

Volgens Reichert hangt veel af van andere zaken die spelen in het leven van een slachtoffer. Bij iemand die in zijn of haar privésituatie al problemen heeft, heeft een overval misschien wel meer impact dan bij iemand die redelijk zorgeloos door het leven gaat. “Niet ieder slachtoffer reageert hetzelfde.”

“We krijgen ook te maken met mensen die zeggen dat het vlak na de overval prima gaat. Maar tijdens en kort na een overval giert de adrenaline door je lijf. Dan voel je nog niet wat het met je doet”, vertelt Reichert. In zo’n geval houdt Slachtofferhulp een vinger aan de pols om op een later moment alsnog met een slachtoffer in gesprek te gaan.