Rapport over chroom-6 schokt staatssecretaris, Kamerleden willen debat

Donderdag bleek dat zowel NS NedTrain als de gemeente Tilburg schuldig zijn aan de slechte werkomstandigheden bij tROM, een re-integratieproject voor langdurig werklozen. Zeker 800 bijstandstrekkers werkten met verf, met daarin chroom-6, of ze werkten daar bij in de buurt. “Goed om te horen dat er een schadevergoeding komt voor de mensen die het betreft.”

Debat

Inmiddels is er door veel Tweede Kamerleden een debat aangevraagd over deze kwestie. Jasper van Dijk (SP): ”Het kabinet moet er op toezien dat de gemeente Tilburg en NS NedTrain hun verantwoordelijkheid nemen en een grote schadevergoeding uitkeren."

Thierry Aartsen van de VVD vindt het 'verschrikkelijk voor de mensen die hier de dupe van zijn geworden. "Daarom is het goed dat er onderzoek wordt gedaan. We moeten hier lering uittrekken zodat dit niet in alleen in Tilburg, maar in heel Nederland niet meer voorkomt.”

Van Dijk noemt het 'dwangarbeid in ruil voor een dodelijke ziekte'. "Afschuwelijk en een grof schandaal, zeker als je weet dat de mensen er van op de hoogte waren dat het giftig spul was.”

Gemeenteraad

Ook de Tilburgse gemeenteraad is geschrokken van het rapport. Hans Smolders (Lijst Smolders) noemt het een vernietigend rapport. “De gemeente Tilburg en de NS moeten zich diep schamen. De regels zijn willens en wetens aan de laars gelapt. Als je mensen onder dwang laat werken, dan moet je goed voor ze zorgen."

De Tilburgse D66-fractievoorzitter Beppie Smit vindt dat er lering getrokken moet worden uit het rapport. “Het is heel erg voor de betrokkenen die al in een kwetsbare situatie zaten."

Burgemeester Theo Weterings bood donderdag zijn excuses aan voor de chroom-6-affaire. Hij wil dat de onderste steen bovenkomt.