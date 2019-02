Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











50 kilo cocaïne gevonden bij bedrijf in omgeving van Breda, man van 36 in Den Bosch aangehouden Foto: politie

DEN BOSCH/BREDA - De politie heeft vrijdag in Den Bosch een 36-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit en de uitvoer van cocaïne. De arrestatie houdt verband met de vondst van ongeveer 50 kilo cocaïne bij een bedrijf in de omgeving van Breda. Volgens de politie is de straatwaarde van de drugs ongeveer 2,5 miljoen euro.

Geschreven door Corné Verschuren

In het huis van de Amsterdammer vond de politie een geldbedrag van 40.000 euro. Daarnaast nam de politie ook nog een Rolex-horloge en een 2 PGP-telefoons in beslag. Deze telefoons worden gebruikt om versleutelde berichten te versturen, zodat bijvoorbeeld de politie ze niet kan lezen. In beeld

Politie en de douane vonden bij een gezamenlijke actie bij het bedrijf de partij cocaïne in een lading die bestemd was voor Engeland. In het onderzoek naar de herkomst kwam de verdachte uit Amsterdam in beeld. De politie verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen.