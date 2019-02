'Het is een kwetsbaar bouwwerk': clubwatchers bezorgd om spel van PSV

EINDHOVEN - Was er na het gelijkspel van vorige week tegen FC Utrecht nog sprake van opluchting, de halve misstap van zaterdagavond bij sc Heerenveen zorgde bij PSV onmiskenbaar voor teleurstelling. ‘Het is echt zaak dat PSV de vorm hervindt.’

De resultaten buiten Eindhoven lijken inmiddels op een lekkende buitenkraan. PSV morst namelijk punten alsof het een lieve lust is. Het bezoek aan Heerenveen betekende immers, na eerder Emmen en Utrecht, de derde 2-2 op rij.

“PSV heeft zaterdag zonder meer twee punten verloren en door eigen falen”, meent PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

“De ploeg kan terugvallen op kernwaarden als wilskracht en overlevingsdrang en daarvoor alle lof, maar PSV moet zich geen zand in de ogen strooien. Het loopt sinds de winterstop niet goed. Alles wat op de goal afkomt, gaat erin. Organisatorisch was het niet geweldig en ik vond PSV zeker in de beginfase ook niet scherp.”

Lozano

“Die organisatie begint voorin en Hirving Lozano was er niet. Die is totaal uit vorm en werd terecht gewisseld”, aldus Elfrink. “Hij speelde veel te solistisch”, vult Omroep Brabants Joost van Erp aan. “Ik denk dat er veel stress in de ploeg zit en het is voor PSV te hopen dat ze dat snel omgedraaid krijgen.”

Ajax verkleinde het gat naar de koploper zondag tot vier punten door in eigen huis af te rekenen met NAC Breda. Alsof de Amsterdamse adem al niet heet genoeg is, wacht PSV komende zondag de kraker tegen Feyenoord. “Al staat de druk er tegen Feyenoord altijd op”, aldus Van Erp. “Voor zo’n duel hoef je niemand te motiveren. Ik denk dat we daar een heel ander PSV gaan zien zoals in Heerenveen.”

Elfrink: “Ik denk bovendien dat de titelrace beslist gaat worden in kleine wedstrijden als het een keer niet loopt, zoals gisteren. De creativiteit is er even niet. Lozano is uit vorm en de organisatie is wat minder. Dan zie je dat PSV ook gewoon een kwetsbaar bouwwerk is en niet zo solide zoals het leek voor de winterstop. Nee, ik vind die kampioensrace voorlopig heel erg fifty-fifty.”