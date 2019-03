De hoogtepunten van de optochten die Omroep Brabant dit jaar uitzond

Optocht Eindhoven

Niet iedereen kon dit jaar meedoen in de optocht van Eindhoven. Carnavalsvereniging CV de Zware Jongens had namelijk dikke pech. De boot die op hun carnavalswagen was gebouwd was stuk waardoor hij dreigde te kapseizen. Om ongelukken te voorkomen reed de praalwagen zaterdag niet mee in de optocht. En natuurlijk reed voetbalheld Romario dit jaar mee in Eindhoven. Het motto van dit jaar in Lampegat was: 'Watt ledje'.

Optocht Roosendaal

De optocht had dit jaar als motto: ‘A’k jou nie aar’, oftewel: als ik jou niet had. Een vliegende auto, stromend water op een carnavalswagen, kikkers en een woeste bevolkingsstam. Bezoekers raakten zaterdag niet uitgekeken.

Lichtjesoptocht van Standdaarbuiten

De lichtjesoptocht van Zwammegat is een begrip in de hele regio. Jaarlijks komen er zo'n 20.000 bezoekers kijken hoe de verlichte wagens door de straten trekken. De Lichtjesoptocht wordt georganiseerd door Karnavalsstichting de Deurzetters.

Optocht Tilburg

In Tilburg was het zondag een natte optocht, maar dat mocht de pret niet drukken. Kleurrijke wagens, vrolijk uitgedoste brandweermannen met een ellenlange ladder, dansende wigwams, zwaar gebotoxte dames en bellenblazende narren; het kwam allemaal voorbij. Het was de 55ste keer dat d’n Opstoet door de straten trok. Het motto was dan ook: ‘Ongelooge waor, 55 jaor?!’

Optocht Prinsenbeek

Een optocht vol leut, kleur, plezier, show, emotie, lach, muziek, vele bouwkunsten en tientallen ‘kastelen op wielen’. Met als hoogtepunt wagens tot 11 meter hoog. De Boemeldonckse optocht is al jaren een van de grootste en mooiste optochten van Nederland. En trekt vele tienduizenden bezoekers naar Prinsenbeek. Het motto van dit jaar is: 'Blefde plakke?!'

Optocht Den Bosch

In Oeteldonk trok maandagmiddag de optocht door de straten. Het thema van dit jaar was: Oeteldonk leeft. Maandagochtend was het nog even spannend of de optocht door zou gaan door de harde wind, maar de organisatie besloot dat er geen enkel probleem was.

Optocht Breda

De Grote Optocht is een van de hoogtepunten van het Kielegatse carnaval. Met 73 inschrijvingen is de Bredase optocht net zo lang als vorig jaar. Een van de mooiste momenten in deze optocht is de doorkomst op de Grote Markt in Breda. Het motto van dit jaar is: 'Da Ziede Zo'.

Optocht Bergen op Zoom

Indrukwekkend, groots en interactief. Met die woorden is de optocht van Krabbegat van dinsdagmiddag te omschrijven. Thema dit jaar: ''t Is Koers'.

