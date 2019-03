1600 liter drugsafval gedumpt in Eindhoven, wegen en riool moeten worden schoongemaakt

EINDHOVEN -

Bij de lozing, zondagavond, van drugsafval in Eindhoven, is naar schatting zestienhonderd liter vaten gelopen. De vloeistof zat in drie vaten en werd verspreid op en langs de Anconalaan en de ventweg langs de Eindhovenseweg, tussen Eindhoven naar Son. De politie sluit niet uit dat de troep uit een rijdende auto is geloosd. Er is nog niemand aangehouden, maar uiteraard probeert de politie de dader(s) te achterhalen.