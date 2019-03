Opruimen 1600 liter drugsafval in Eindhoven flinke klus, politie zoekt witte bakwagen

"Een flinke klus." Daan Claereboets van Strukton Milieutechniek is er mooi klaar mee. Zijn bedrijf is door de gemeente Eindhoven ingeschakeld om de drugsafval op te ruimen die zondagavond over een afstand van twee tot drie kilometer werd gedumpt. Volgens de incidentcoördinator van Strukton zal het nog uren duren voordat alles is schoon gemaakt en het spoor dat onbekenden hebben achtergelaten is uitgewist. Er is weliswaar zoutzuur gelekt, maar de volksgezondheid loopt geen gevaar zolang je hiermee niet in aanraking komt. Ondertussen blijft de politie zoeken naar de dader(s).

Ze houdt zich onder meer vast aan een melding van een getuige, die rond kwart voor tien in de buurt van een parkeerterrein aan de Anconalaan een witte bakwagen zag rijden. Uit dit gesloten vrachtwagentje lekte een vloeistof en er zou een penetrante chemische lucht vandaan komen. De politie heeft het sterke vermoeden dat dit voertuig bij de dumpingen betrokken was.



'Drukke dagen voor Strukton'

Het afval zat in drie IBC Containers, dat zijn grote vaten met een inhoud van ongeveer duizend liter. Een deel van de troep is op de parkeerplaats geloosd en hiermee zijn de daders doorgegaan tot halverwege de ventweg langs de Eindhovenseweg, tussen Eindhoven en Son. Claereboets: "Het zijn drukke dagen voor ons. Gisteren moesten we in Nuenen ook al zo'n container opruimen. Nu weer in Eindhoven. Het is onvoorstelbaar dat dit steeds vaker gebeurt in de buurt waar mensen wonen."



De troep is terecht gekomen op de ventweg en in de berm. Een enkele afsluitdop, zoutzuur en stank herinneren maandag aan het begin van de middag aan de dumping. De weg is deels afgezet voor de sanering. Claereboets: "Het heeft veel voeten in de aarde om alles veilig en verantwoord op te ruimen." Zo moest er een speciaal transport aan te pas komen om de vaten die nog niet leeg waren, over te pompen. De klus gaat tien- tot twintigduizend euro kosten, schat Claereboets.



Schade voor riool lijkt mee te vallen

Volgens de politie moe(s)t een deel van het vervuilde gebied worden afgegraven en zal ook het riool gereinigd moeten worden. Een woordvoerster van Waterschap De Dommel meldt dat de schade aan de riolering mee lijkt te vallen. "Er stroomt zoveel water doorheen dat de waterzuiveringsinstallatie ondanks het afschuwelijke spul niet zal worden aangetast. Mogelijk zal het riool wel met een verdunner moeten worden doorgespoeld", zo zei ze. Het waterschap werd zondagavond wel uit voorzorg gewaarschuwd voor mogelijke schade. Om wat voor rommel het precies gaat, wordt nog onderzocht. Specialisten zijn bezig met een sporenonderzoek.

'Eerder vanuit auto gedumpt'

De troep is vanuit een auto of een ander voertuig gedumpt. Een woordvoerder van de politie: “Er zijn meer voorbeelden van dumpingen uit rijdende voertuigen, althans daar leek het dan sterk op gezien de manier waarop het afval werd aangetroffen.” De gemeente Eindhoven komt later op de dag met een schriftelijke verklaring.



Vaker raak in Eindhoven-Noord

Het is de derde drugsvangst in vrij korte tijd in Eindhoven-Noord. Vorige week maandag werd in een stukje bos op de grens tussen Eindhoven en Son een kelder gevonden met daarin een hennepkwekerij. In oktober vorig jaar werd aan de Anconalaan, vlakbij het sportpark van Unitas '59, ook al een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen.

