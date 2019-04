Sekspoppenrel tussen Patricia Paay en Johan Vlemmix op verrassende wijze 'uitgevochten'

De sekspoppenrel tussen Patricia Paay en Johan Vlemmix is ten einde. De manier waarop de vete nu eindigt is verrassend te noemen: er gaat een zak geld naar het goede doel. Dinsdagavond dronk het tweetal in het huis van Vlemmix in Eindhoven een lekker glaasje op de goede afloop: "Ik ben heel blij dat we eruit zijn. Ik heb hier wakker van gelegen."

Vlemmix vervolgt: "We zaten in een patstelling. Ik vond dat ik niks verkeerd had gedaan. Maar bij Patricia lag het heel gevoelig."

Vanaf het moment dat Vlemmix zei dat hij een sekspop ging maken die sprekend op Paay leek, ging het tweetal rollebollend over de vloer. En niet op de gezellige manier. Eerst wilde de één een schadevergoeding, toen weer de ander. De rechtbank, het gerechtshof, beledigingen over en weer, alles kwam eraan te pas.

De sekspop zou warm worden en kon zelfs plassen. De rechter noemde de plannen voor een kunststofversie van Patricia Paay, zoals Vlemmix die in de media uitte, beledigend en onnodig krenkend. Hij werd dan ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2000 euro. Maar de sekspoppenrel zou de sekspoppenrel niet geweest zijn als Vlemmix zomaar betaald had. Hij ging in hoger beroep.

Vlak voor dat hoger beroep aanving, laaide het vuur nog een keer ouderwets hoog op. Volgens de Telegraaf zou Vlemmix gedreigd hebben om seksvideo’s van Patricia Paay naar buiten te brengen. Onzin, aldus Johan, zijn woorden waren verkeerd uitgelegd. "Ik heb haar vanavond mijn excuses aangeboden, voor het feit dat ik mezelf soms heb laten meeslepen. Er waren momenten dat ik beter niks had kunnen zeggen."

Geld naar KiKa

Dinsdagochtend diende de zaak voor het eerst bij het gerechtshof. Maar achter de schermen werd de afgelopen dagen een oplossing uitgedokterd. Het geld komt niet op de bankrekening van Patricia Paay, maar op die van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). "Door bemiddeling van derden is dit tot stand gekomen." En daar is Vlemmix, hij kan het niet vaak genoeg zeggen, ontzettend blij mee: "Door het geld weg te geven, laat Patricia zien dat het op geen enkele manier om het geld ging."

Eerder kwam er in de kwestie steeds een onverwacht konijn uit de hoge hoed. Is klaar ook echt klaar? "Ja zeker weten. Het hoger beroep wordt ook ingetrokken."