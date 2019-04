Kijk LIVE mee met herdenking van omgebrachte Ger van Zundert uit Breda

Het verdriet om de dood van Ger is groot. Om negen uur werd een minuut stilte in acht genomen. Er zijn ook nog 49 ballonnen, als verwijzing naar de leeftijd van Ger, opgelaten. De herdenking vindt plaats op de Sparrenweg en verloopt ingetogen.

Kijk hieronder LIVE naar de herdenking en stille tocht.

Na de herdenking is er een stille tocht. "We willen met de herdenking laten zien dat de familie er niet alleen voor staat", liet de organisatie dinsdagavond weten.

Aanslag

Ger werd maandagavond in een garage aan de Sparrenweg in brand gestoken. Hij was daarna nog wel aanspreekbaar, maar overleed later alsnog in het ziekenhuis. De politie heeft dinsdagavond één verdachte aangehouden, de 51-jarige Janie H.

Hij was de voormalig zakenpartner van het slachtoffer en had met hem ruzie over geld. De politie houdt er rekening mee dat een zakelijk conflict het motief is van de aanslag op Ger.

