Stappegoor moet aan de slag na zwembaddrama: toegangssysteem en beveiliging moeten beter

Een grote groep jongeren zorgde zaterdag voor overlast in zwembad Stappegoor in Tilburg. (Foto: Manuela)

Bij dat rampfeest vielen groepen jongeren elkaar en anderen verbaal en fysiek lastig, en werden jonge meisjes lastiggevallen door oudere jongens. De afgelopen maanden heeft de gemeente de kwestie geëvalueerd.

Burgemeester Theo Weterings heeft naar aanleiding van de evaluatie een rapport met adviezen opgesteld. In het rapport staat allereerst dat er bij de voorbereiding van het feest geen expliciete aandacht is geweest voor het borgen van de sociale veiligheid. Dit terwijl er in het zwembad al vaker sprake is geweest van incidenten.

Daarnaast moeten lastpakken die de huisregels overtreden volgens het rapport sneller en langer uit het zwembad gezet worden. Een deel van de bezoekers zou in november een zwembadverbod hebben, maar wist toch binnen te komen.

Betere anticipatie op de doelgroep

Ook staat in de evaluatie dat het verstandig was geweest als het feest bij de politie en jongerenwerk was gemeld. Dit was toen niet gebeurd. Als de politie op de hoogte was van het feest, hadden telefoontjes anders ingeschat kunnen worden en was de situatie niet zo uit de hand gelopen. Nu moest het zwembadpersoneel meerdere keren bellen.

De gemeente vraagt zich bovendien af of het wel verstandig is geweest het Halloweenfeest te organiseren voor tegelijkertijd families met kleine kinderen en jongeren. Op het feest waren bijna vijfhonderd mensen aanwezig van allerlei leeftijden. De beveiliging moet daarnaast voortaan beter worden afgestemd op de doelgroep. Op het Scary Swim feest was maar één beveiliger ingehuurd.

Nieuw toegangssysteem

Uit het rapport is gebleken dat het toegangssysteem niet meer geschikt is. Naar aanleiding van een reeks incidenten in 2007 is er toen een vingerafdruksysteem ingevoerd om het zwembad veiliger te maken. De vingerafdrukken werden vervolgens door een database gehaald, om te voorkomen dat iemand met een verbod binnen kan komen.

Dat systeem stond tijdens het Halloweenfeest gedeeltelijk uit, omdat het te druk was om iedereen te controleren. “Dit is misschien geen goed besluit geweest”, zei burgemeester Theo Weterings eerder. Daarom moet het zwembad op zoek naar een beter systeem.

Binnen en buiten zwembad ongeregeldheden

Het zwembad Stappegoor sloot de deuren in november vroegtijdig vanwege de onveilige situatie tijdens het zwemfeest. Buiten ging het opnieuw mis. Een groep van dertig jongeren verzamelde zich op het plein voor het zwembad en gooide een steen door het raam. Ook werd een rolluik vernield.

De gemeente nam het uit de hand lopen van het feest Scary Swim hoog op. Vlak na het feest voerde de gemeente een spoeddebat. De gemeenteraad in Tilburg zei toen al dat de raddraaiers die zich misdroegen hard moesten worden aangepakt. De raad is op de hoogte gesteld van de bevindingen en het zwembad gaat met de aanbevelingen aan de slag.