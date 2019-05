'Jan B. die in bushokje voor gemeentehuis zat, heeft gebiedsverbod van gemeente Gilze en Rijen'

Jan B. heeft kort voor hij de gevangenis uit mocht, een gebiedsverbod gekregen van de gemeente Gilze en Rijen. Hij mag de komende 2,5 jaar niet in het gemeentehuis komen. Dat meldt BN DeStem. Donderdagavond zat B. in een bushokje tegenover het gemeentehuis. Hij had net een straf uitgezeten voor onder meer het bedreigen van de burgemeester van Gilze en Rijen.

De politie kwam eraan te pas om B. weg te sturen. Na een gesprek met de agenten vertrok hij. Zijn advocaat Brian Pree bevestigde dat B. enige tijd in het bushokje zat.

“Maar zeker niet urenlang en intimiderend, Hij zat samen met zijn vrouw op de laatste bus zat te wachten. De bus kwam niet, waarop mijn cliënt de busmaatschappij heeft gebeld”, aldus de advocaat. Kort daarop kwam de politie die B. vroeg om weg te gaan. “Hij heeft zijn straf uitgezeten en is weer vrij. Hij mag op de bus stappen waar hij wil. Bovendien woont hij nu in een andere gemeente en staat hij daar ook ingeschreven.”

'Groeten aan mijn beste vriend de burgemeester'

In BN DeStem geeft B. aan dat hij het gebiedsverbod niet bewust geschonden heeft, maar dat hij wel uit verveling even voor de de ingang stond. "Ik heb even voor de deur van het gemeentehuis gestaan, maar ben niet binnen geweest." De gemeente Gilze en Rijen doet geen mededelingen over getroffen veiligheidsmaatregelen, dus ook niet over een eventueel gebiedsverbod. Ook de politie wil het bestaan van zo'n verbod niet bevestigen of ontkennen.

Het enige dat de gemeente wel loslaat, is dat het gemeentehuis van Gilze en Rijen sinds enkele weken bewaakt wordt door een extra beveiliger. Aanleiding daarvoor is een dreigbrief die binnenkwam. De krant schrijft dat het vermoedelijk gaat om een ansichtkaart en een brief van B.. Op de kaart zou B. een ambtenaar gevraagd hebben de groeten te doen aan zijn 'beste vriend' de burgemeester. In de brief zou hij geschreven hebben dat hij vanwege inbraken en vandalisme bij zijn leegstaande boerderij in Hulten, zijn terrein beter kan gaan bewaken met jachtgeweren.

