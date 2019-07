Brute verkrachting Oudenbosch: compleet gezin van de verdachte loopt bij de psycholoog

De zaak tegen de man wordt op 10 oktober inhoudelijk behandeld. De verdachte, een Nederlander die in het Vlaamse Loenhout woont, is door een psycholoog onderzocht. Dat onderzoek is ondertussen klaar, zo werd donderdag duidelijk. De verdachte heeft tegen zijn advocaat gezegd dat de uitkomst is dat er geen kans zou zijn op herhaling. Of dat echt zo is, kan zijn advocaat niet zeggen.

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak voor de rechtbank. Daar werd alleen besproken hoe ver het staat met het onderzoek. In oktober zal de verdachte een verklaring afleggen over de verkrachting, zegt zijn advocaat.

Binnendringen

De man zou op 21 maart het huis van de vrouw zijn binnengedrongen met een smoes en haar daarna hebben verkracht. Volgens omwonenden zou hij haar daarbij hebben geboeid. Nadat hij vertrokken was, kon de vrouw alarm slaan.

De verdachte is op 9 april aangehouden na een tip bij het Meld Misdaad Anoniem. Hij is door België uitgeleverd aan Nederland en zit sindsdien vast in afwachting van zijn proces. De Telegraaf meldde eerder dat de verdachte een bewaker is die bij Defensie werkt.