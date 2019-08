Als Marco Kroon nu de Militaire Willems-Orde kreeg aangeboden dan zou hij die weigeren

Marco Kroon kreeg de orde in 2008 voor heldhaftig optreden in Afghanistan. Veel plezier beleeft hij er niet aan, zo zegt hij.

'Publiek figuur geworden'

Door de toekenning kreeg hij veel aandacht en dit heeft een wissel getrokken. "Ik ben een publiek figuur geworden. Ik ben eigenlijk nooit alleen. Als ik wat ga eten met mijn vrouw, komen mensen er gewoon bij zitten", aldus Kroon. Ook kon hij zijn militaire ambities niet waarmaken. "Mijn complete droom om bij het korps nog verder door te stromen, ja, dat houdt op."

'From hero to zero'

De afgelopen jaren kwam Kroon meermalen in aanraking met justitie, onder meer voor wapen- en drugshandel. Het Openbaar Ministerie trok hierbij alle registers open, volgens zijn advocaat zelfs buitenproportioneel. "Mijn telefoon werd getapt, mijn sms'jes werden gelezen, er was een inval bij mijn broer en een bij mijn ouders”, beklaagt Kroon zich. ”Het OM zag een verhaal: From hero to zero".

Vorige maand stond Kroon voor de rechtbank in Arnhem, omdat hij tijdens carnaval eerder dit jaar in Den Bosch onder meer een agent een kopstoot zou hebben gegeven.

