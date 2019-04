Tien jaar schijnwerpers op Marco Kroon: altijd relletjes rond onze oorlogsheld

Het is bijna tien jaar geleden dat Marco Kroon zijn Militaire Willems-Orde kreeg. Het is sindsdien rond zijn persoon eigenlijk nooit stil geweest. Van het doden van een Afghaanse vijand tot wildplassen met carnaval, en van verboden wapenbezit tot een kopstoot uitdelen aan een agent: Marco Kroon wist de schijnwerpers, vaak op een negatieve manier, op zich gericht.

2009 – Militaire Willems-Orde

Het begon allemaal zo positief in mei 2009. Marco Kroon wordt tot Ridder der Militaire Willems-Orde 4e Klasse geslagen voor zijn bijzondere acties als leider, militair en mens in de Afghaanse provincie Uruzgan.

2010 – Verdacht van drugsbezit en verboden wapenbezit

De Bossche militair komt nog geen jaar later in het nieuws als hij wordt verdacht van drugsbezit en verboden wapenbezit. Zelf vermoedt hij dat mensen iets in zijn drankje hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie stelt zelfs dat Kroon harddrugs heeft gebruikt, hij ontkent dit.

2011 – Vrijspraak drugsbezit

Hij wordt in april 2011 inderdaad vrijgesproken van drugsbezit. Volgens de militaire rechtbank in Arnhem waren de cocaïnesporen in zijn borsthaar onvoldoende bewijs om hem te veroordelen. Wel wordt hij veroordeeld voor het bezitten en verhandelen van stroomstootwapens. Hij krijgt hiervoor een boete van 750 euro.

2012 – Excuses

Omdat Kroon is vrijgesproken van drugsbezit wil hij een schadevergoeding én excuses van justitie. Later ziet hij af van die schadevergoeding.

2012 & 2013 - Marco Kroon de schrijver

Er schuilt een schrijver in Marco Kroon: in 2012 en 2013 brengt hij twee boeken uit: 'Leiderschap onder vuur’ en ‘Danger Close’. In het eerste boek beschrijft hij zijn ervaringen als militair en toont hij zijn kwetsbare kanten. Zijn tweede boek gaat over hoe hij van ‘hero’ een ‘zero’ werd. In 2018 kwam hij met een derde boek: Kroongetuige.

2018 – ‘Het was hij of ik’

Marco Kroon zegt dat hij in 2007 in Afghanistan een vijand heeft gedood, nadat hij eerder door die persoon gevangen werd genomen. “Gedurende deze korte gevangenschap ben ik op een uiterst hardhandige wijze ondervraagd, mishandeld en bovenal ernstig vernederd.” Toen hij wist te ontsnappen, doodde hij de man. “Het was hij of ik”, aldus de Bossche militair. Het OM onderzoekt de zaak.

2018 - Verzonnen verhaal?

Veel kan Kroon niet zeggen over het incident, omdat het hier om een aantal staatsgeheime zaken gaat. Nieuwsuur wil vervolgens een verhaal brengen over de hele kwestie, maar de minister van Defensie vraagt dit niet te brengen, omdat dit mensenlevens in gevaar kan brengen.

Niet veel later wordt bekend dat de top van Defensie er rekening mee houdt dat het verhaal van de ontvoering deels verzonnen is. “Er zijn geen aanwijzingen dat het is gebeurd”, aldus een bron binnen Defensie. Hierop besluit het OM het onderzoek te stoppen.

2019 - Kopstoot en wildplassen

Op carnavalszondag wordt Kroon aangehouden omdat hij een agent een kopstoot zou hebben gegeven. Kroon ontkent. "Hij heeft geen herinnering aan het toebrengen van fysiek letsel aan een agent", verwoordt Knoops de ontkenning.

Toch gaat het OM hem vervolgen voor belediging en eenvoudige mishandeling. En ook wordt hij vervolgd voor wildplassen tijdens carnaval.

Hoewel de minister van Defensie spreekt van ernstige aantijgingen, zal hij zijn Militaire Willems-Orde door deze kwestie niet kwijtraken.