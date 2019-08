Theaterfestival De Boulevard beleeft met 60.000 verkochte kaartjes beste editie in laatste vijf jaar

De Boulevard komt ook altijd met een tweede cijfer; een schatting van het aantal mensen dat tijdens het festival een bezoekje heeft gebracht aan De Parade. Dat aantal staat voor 2019 op 140.000. Dat zijn mensen die naar gratis straattheater hebben gekeken of die op het festival iets gegeten of gedronken hebben.

Viktorien van Hulst, directeur van Theaterfestival De Boulevard.

Wat de succesvolste voorstellingen waren, is lastiger te bepalen. Het Belgische gezelschap Orka was tien dagen lang uitverkocht, een beetje zoals verwacht want Orka doet het altijd goed in Den Bosch.

Veel uitverkocht

Veel andere voorstellingen waren ook uitverkocht. Bijvoorbeeld de hedendaagse opera Signaal van Haanwijk van de Tilburgse componisten Strijbos en Van Rijswijk of Ghost Writer van Miet Warlop. Maar omdat daar per voorstelling veel minder mensen bij konden zijn (tussen de 150 en de 200) wegen ze in de totaaluitslag veel minder mee.

Signaal van Haanwijk.

Van Hulst: "Maar Miet Warlop (een Vlaamse) is in Nederland bijna nooit te zien. Niemand durft dat te programmeren. Hier hebben mensen er vier dagen naar kunnen kijken. Daar ben ik dan best trots op."

#Minaret

Van Hulst vertelt dat ze het meest is aangesproken over de voorstelling #Minaret. Een dansvoorstelling met heftige muziek over de vernietiging van de Syrische stad Aleppo. "Veel mensen hebben me vertelt dat ze die zeer indrukwekkend vonden. Het was inderdaad een heftige voorstelling... maar een Libanees gezelschap in Nederland! Dat komt ook zelden voor."

De directeur heeft hard gelachen over de oproep die Rob Schoonen, de kunstredacteur van het Eindhovens Dagblad schreef. Hij wil graag een dependance van het festival in Eindhoven. Volgens Schoonen is in die stad 's zomers weinig te beleven.

Maar een tweede Boulevard lijkt er niet in te zitten. Van Hulst: "Ik ga voor de Dutch Design Week naar Eindhoven. Laat de Eindhovenaren dan voor de Boulevard hierheen komen."

Festival Boulevard.

Voor een deel zal 2019 ook het jaar blijven van de tribune in Theater aan de Parade. Vooral de eerste dagen was het zicht van die tribune zo slecht dat mensen er over klaagden. Later in de week is het bouwwerk aangepast.

Waarom een tribune?

Maar waarom was het eigenlijk nodig een tribune in een theater neer te zetten?

Van Hulst: "Door alle verwikkelingen over de nieuwbouw van Theater aan de Parade was heel lang onduidelijk of het Theater beschikbaar zou zijn. Ik had dus geen grote-zaal-voorstellingen geboekt. Alles wat we hadden, was gericht op kleinere zalen. Toen Theater aan de Parade toch beschikbaar kwam, hebben we de grote zaal met die tribune willen veranderen in een kleine zaal. Maar het was gewoon een verkeerde tribune. Overigens, voor volgend jaar is ook weer onduidelijk of Theater aan de Parade beschikbaar is."

Het blijft druk op De Parade.

Ook dit jaar was het 's avonds lastig een tafeltje te vinden op De Parade. Wie even wilde zitten om wat te drinken, moest lang zoeken. Het is een bekend probleem van De Boulevard en ook lastig op te lossen.

Horeca en theater op De Parade

Van Hulst: "We hebben een theaterfestival. Er staat veel horeca op het plein maar er stonden ook nog twintig voorstellingen. Meer tafeltjes en stoeltjes betekent minder theater. Dat kan ook niet de bedoeling zijn."

De entree naar de toiletten bij Festival Boulevard.

Van Hulst en haar collega's zijn al weer een poosje druk met De Boulevard van 2020. Sommige grote voorstellingen moeten al twee jaar tevoren geboekt worden. Veel wil ze daar nog niet over kwijt.

Het is nu nog even genieten van de mooie voorstellingen en de mooie cijfers van De Boulevard 2019. "Wij willen altijd zo spannend mogelijk programmeren voor zo veel mogelijk verschillende mensen. Dat is dit jaar goed gelukt."