Floyd helpt de genie de grond in het Basecamp vlak te maken: 'Trilt enorm, maar werkt wel'

De genie, een apart strijdmachtonderdeel, was onder meer verantwoordelijk voor de bouw van het kamp.

“Een grote tankwagen met een compressor erop staat in een verlaten hoek van het terrein. Marloes is bezig met het aansluiten van alle slangen en ik ga helpen. Zwaar werk om te doen. Er is een zaag om bomen mee door te zagen en een stamper om de grond mee vlak te krijgen.”

Stamper

“Allebei worden gebruikt om de tenten op te kunnen zetten. Ik mag Marloes helpen met de grond vlak te krijgen met de stamper. Het trilt enorm maar het werkt wel. Ik heb het idee dat ik echt mijn steentje heb bijgedragen vandaag op het kamp als soldaat”, vertelt Floyd.

Bekijk in de video hoe dat in zijn werk ging.

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

