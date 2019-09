Advocaat Peter Schouten vond beveiliging onvoldoende toen hij met de dood werd bedreigd

Zou hij de vermoorde Derk Wiersum willen vervangen als advocaat van kroongetuige Nabil B.? Die vraag houdt de Bredase raadsman Peter Schouten sinds woensdagmiddag erg bezig. Zelf werd hij in 2016 ook ernstig bedreigd: "Er zou een huurmoordenaar op mij worden afgestuurd." Over de beveiliging die hij toen kreeg is hij niet tevreden.

Peter Schouten, onder andere bekend als kandidaat-deelnemer aan het experiment met legale wietteelt, zegt tegen Omroep Brabant dat hij hoopt dat veel strafpleiters zich per brief melden bij de rechtbank Amsterdam om de verdediging van Nabil B. op zich te nemen. Of hij zelf ook een brief zou schrijven? "Hij staat op mijn scherm, maar ik heb nog niet op enter gedrukt."

Grote zorgen

Schouten maakt zich grote zorgen over de moord op Nabil's advocaat Wiersum. De 44-jarige strafpleiter werd woensdag in zijn woonplaats Amsterdam doodgeschoten.

"Het gaat niet alleen om kroongetuigen, maar ook om getuigen die bescherming nodig hebben. Dat zijn mensen die de overheid helpen door te getuigen en daardoor soms bedreigd worden. Durven deze mensen nog wel te praten straks?"

Schouten staat geen kroongetuigen bij, maar wel getuigen die bescherming krijgen van justitie.

Slechte beveiliging

In 2016 werd Schouten zelf ook enige tijd beveiligd, nadat er een dreiging binnenkwam. "Er zou een huurmoordenaar op mij en mijn cliënt worden afgestuurd", zo vertelt hij. "Er stonden ook foto's bij van degene die naar ons onderweg waren." Over welke zaak dit ging wil hij niet zeggen.

Schouten neemt de dreigementen zeer serieus. "Ik vond die tip zwaar. Ik mag niet beoordelen hoe serieus de dreiging op dat moment was, maar ik vond de beveiliging te licht," zo laat hij weten. "Daar was ik niet tevreden over." Schouten heeft nog steeds last van de bedreigingen: "Als ik mijn hond uitliet op de markt keek ik toch bij elk geluid achterom en dan doe ik nu nog steeds. Ik laat niet iemand blind in mijn rug komen."

Zwaaien naar de politie

"Ik begreep uit de media dat er bij Wiersum elke 20 minuten een politiewagen voorbijreed, maar dat dat de laatste tijd terugliep", gaat Schouten verder. "Dat was in mijn geval ook. Ze reden regelmatig langs, ik stond dan vaak met een duim omhoog voor het raam." Op een gegeven moment werd dat minder. "Toen dacht ik ook: hoe vaak komen ze nu nog langs, terwijl ik het al vanaf het begin te weinig vond. Je moet maar aannemen dat justitie het goed inschat, maar het was wel vreemd. Ik had toen informatie waaruit bleek dat de tip heel serieus was."

Hij wil er verder geen details over delen: "Dat is informatie voor mensen die dit soort snode plannen hebben. Het mag ook niet volgens de overeenkomst die ik getekend heb."

Camera's te duur

Risico's voor advocaten en hun cliënten moeten volgens Schouten veel serieuzer genomen worden. "Je moet het heel serieus nemen, ik krijg zo vaak middelvingers naar me toe in de rechtszaal, de vraag is: hoe ver gaat dat?"

Na de dreiging in 2016, Schouten werd uiteindelijk vijf maanden beveiligd, wilde hij een camerasysteem rond zijn praktijk laten aanleggen. "Ik had een offerte aangevraagd, het zou 7500 euro kosten. Maar ik doe veel toevoegingszaken, dus bij mij blijft er nooit erg veel geld over, hoe moet ik zoiets betalen?"

"Ik moet wel oppassen met wat ik zeg, want ik wil geen politiek bedrijven over de rug van deze collega."

Naïef geweest

"Lange tijd is Nederland te naïef geweest. Je krijgt altijd de discussie: wie het wil, lukt het altijd wel, maar hoe makkelijker het gemaakt wordt hoe makkelijker het is", aldus Schouten.

Schouten denkt dat er door de gebeurtenis van woensdag wel wat zaken zullen veranderen: "Je zag het ook na het tweede boek van Astrid Holleeder, toen werden de gesprekken wel wat beter met mensen die beschermd moesten worden. Ik geloof ook echt dat justitie nu heel erg z'n best gaat doen. De naïviteit is nu wel verdwenen." Ook over de reactie van de minister is Schouten te spreken: "Ik vond Grapperhaus bijzonder authentiek."