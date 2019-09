Wapens in Basecamp tonen duistere kant van de geschiedenis [VIDEO]

SCHIJNDEL -

In de oorlog schoten de geallieerden erop los, in hun poging om de Duitsers te verdrijven. Wapens van verschillend formaat en kracht moesten de klus klaren. Een deel van die wapens is op het Basecamp in Schijndel te zien. “Door deze wapens te tonen, willen we ook de duistere kant van de geschiedenis laten zien. Dat is niet leuk, maar het is wel een verhaal dat verteld moet worden.”