'We willen de duistere kant van de oorlog laten zien'

In de oorlog schoten de geallieerden erop los, in hun poging om de Duitsers te verdrijven. Wapens van verschillend formaat en kracht moesten de klus klaren.

Een deel van die wapens is op het Basecamp te zien.

“Dit is een Browning M2”, wijst soldaat Joep een geweer met extreem lange loop aan. Het indrukwekkende wapen weegt kilo's.

De andere wapens die hij vervolgens aanwijst zoals een Britse Lee-Anfield, een Amerikaanse springfield, een M1 Garand en een M1 Carbine, zijn ukkies vergeleken met de Browning. Maar ook door deze lichtere wapens zijn veel soldaten gesneuveld.

“Door deze wapens te tonen, willen we ook de duistere kant van de geschiedenis laten zien. Dat is niet leuk, maar het is wel een verhaal dat verteld moet worden.”

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

