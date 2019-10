Boeren tóch met ruim honderd trekkers naar provinciehuis: 'We gaan voor grof geschut'

Dat veel boeren naar het debat gingen wisten we al, maar hoe bleef lange tijd onduidelijk. "We willen laten zien dat we er toe doen. Dit is een mooi signaal richting de politiek", vertelt kalverhouder Stan Verhoeven uit Liempde, die meerdere WhatsApp-groepen beheert over de boerenactie. In de chatgroepen van het vorige protest van 1 oktober, vroeg hij boeren ook het debat in Den Bosch vrijdag bij te wonen. "Het loopt echt storm, dat had ik niet verwacht."

'Weinig overlast'

De boeren vertrekken vrijdagochtend rond acht uur, in kleinere groepen. Het gaat dus niet om enorme lange stoet, zoals bij het vorige protest. Er vertrekken groepen vanaf boerenbedrijven in Boxtel, Cuijk, Schijndel, Berkel-Enschot, Wanroij en Nuland. "We vermijden de hoofdwegen zoveel mogelijk. We willen de gewone burgers niet te veel tot last zijn", benadrukt Verhoeven.

Op de trekkers zullen protestborden hangen, ook nemen de boeren spandoeken mee. "De frustratie is groot!", vertelt Peter van der Wielen, die de chatgroep van Cuijk en omgeving beheert. "Een boer gaat niet zomaar van zijn erf. Wat de provincie nu doet, slaat helemaal nergens op!"

Stikstof

Provinciale Staten praat vrijdag over de aanpak van stikstof. Dinsdag maakte de provincie bekend dat Brabantse boeren en bedrijven die in de buurt van een Natura 2000-gebied wonen en die veel stikstof uitstoten, bezoek krijgen van een ambtenaar van de provincie. Die komt praten over de mogelijkheid om die stikstof te verminderen. Boeren vinden dat ze te hard worden aangepakt.

ZLTO riep boeren daarom op om massaal het debat bij te wonen. De boerenorganisatie riep niet specifiek op om met trekkers te komen. "Dat hebben we in het midden gelaten. Het maakt ons niet uit hoe de boeren komen, als ze maar komen", vertelt Mark de Jong. Naar verwachting komen er ook nog honderden boeren met de auto.