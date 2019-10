Fire-Up in Oisterwijk gaat weer aanmaakblokjes maken en slaat ze vanaf nu anders op

In korte tijd vlogen pallets met aanmaakblokjes in brand. (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

Aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk gaat dinsdag weer beginnen met het maken van aanmaakblokjes. Daarnaast heeft het bedrijf meerdere veiligheidsmaatregelen genomen om broei in de blokjes te voorkomen, zo meldt het bedrijf maandag. De productie van deze zogeheten halffabricaten kwam eind vorige maand stil te liggen omdat er in een week tijd vier branden waren.

De branden ontstonden door broei in de pallets vol met aanmaakblokjes. "Normaal koelen de blokjes na de productie af van circa 45 graden naar de omgevingstemperatuur. Maar in dit geval bleek de kerntemperatuur van de betreffende pallet op te lopen", legt het bedrijf in een verklaring uit. Het bedrijf houdt er, nog steeds, ernstig rekening mee dat dit kwam door een andere samenstelling van de grondstoffen, waaronder de plantaardige olie.

Om te voorkomen dat er straks opnieuw broei ontstaat in de pallets, worden de aanmaakblokjes op een andere manier opgeslagen. Er komt nu meer ruimte tussen de opgestapelde tabletten aanmaakblokjes. Zo kunnen de blokjes hun warmte afstaan aan de omgevingslucht, legt het bedrijf uit in een verklaring. "Hierdoor wordt het risico van broei voorkomen en wordt het proces van afkoelen zelfs versneld."

Sensoren in containers

In overleg met de brandweer heeft Fire-Up nog een aantal aanvullende maatregelen genomen. In de opslagcontainers, waar de pallets met aanmaakblokjes staan, hangen nu twee warmtesensoren. "Die meten of en wanneer er in een container een temperatuur van meer dan 58 graden ontstaat. Bovendien meten ze of de temperatuur binnen een bepaalde tijd te snel oploopt", aldus het bedrijf.

Die sensoren staan in contact met het brandalarmsysteem van het bedrijf. Daarnaast zijn er overdag inspecties van de opslag. Ook worden de containers met pallets vrijwel luchtdicht afgesloten.

Second-opinion

Deze maatregelen zijn voldoende voor de gemeente Oisterwijk, die de werkzaamheden bij het bedrijf op 21 september stillegde. "De brandweer en gemeente hebben dit geadviseerd, beoordeeld en goedgekeurd. In de komende periode wordt er extra gecontroleerd om er op toe te zien dat deze maatregelen worden uitgevoerd."

Daarnaast is een second-opinion bezig om voor de gemeente uit te zoeken of de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up passen bij het bestemmingsplan. De uitkomst hiervan wordt in november verwacht.