Verdachte die vrouw vastbond en zou hebben verkracht in Oudenbosch hoort of hij de cel in moet

BREDA -

Een man van 37 zou in maart een vrouw van 21 in het huis van haar ouders in Oudenbosch hebben vastgebonden en vervolgens verkracht. De man deed zich voor als pakketbezorger. Justitie is ervan overtuigd dat de verdachte de vrouw heeft verkracht. Hij ontkent dit. Justitie eiste eerder een gevangenisstraf van vijf jaar. Donderdag doet de rechter uitspraak in deze zaak.