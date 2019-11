Start preventief fouilleren in Breda na steekpartijen: drie messen ontdekt

Na de steekpartijen die de afgelopen maanden plaatsvonden in Breda is afgelopen nacht in het Bredase uitgaansgebied preventief gefouilleerd op wapens. Deze maatregel kondigde burgemeester Paul Depla maanden geleden al aan. Hij hoopt zo het uitgaansgeweld in zijn stad te stoppen. De maatregel duurt een halfjaar.

De politie zette zaterdag rond middernacht de Visserstraat volledig af. Iedereen in die straat werd vervolgens gefouilleerd. Later in de nacht gebeurde hetzelfde in de Reigerstraat Naar schatting zijn 1500 mensen gefouilleerd. Drie van hen hadden messen op zak. Die messen zijn in beslag genomen. De verdachten kregen een bekeuring en een gebiedsverbod voor twaalf uur opgelegd.

Vaak raak

Het was in Breda de afgelopen maanden vaak raak qua steekpartijen. Eind juli kwam een 28-jarige man om het leven nadat hij was neergestoken aan de Haven in het centrum van de stad. Een dag later mondde een verkeersruzie op de Ettensebaan, vlakbij de Ikea, ook uit in een steekpartij. Daar werd een 32-jarige man meerdere keren gestoken. Hij werd onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht.

Eind mei was station Breda Centraal het decor bij een ernstige steekpartij. Bij de fietsenstalling aan de noordkant van het station werd een 23-jarige man in zijn nek gestoken. De dader sloeg op de vlucht en werd later in Duitsland opgepakt. Maandag 19 augustus was voor Breda opnieuw een gitzwarte dag. Het 15-jarige meisje Megan werd toen in het huis van haar moeder neergestoken door een klasgenoot. Ze zou een relatie met hem hebben gehad. Het meisje overleefde de aanval niet. Het ging dus om steekpartijen in heel verschillende delen van de stad, met heel uiteenlopende achtergronden. Het overzicht is niet compleet, want dit jaar vonden er bijvoorbeeld ook nog gewelddadige berovingen plaats waarbij gestoken werd.