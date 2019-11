'Politie heeft verdachten bloedprikbende op het oog'

Het gaat hierbij om mannen en vrouwen die werken in wisselende samenstellingen. Er is nog niemand aangehouden, aldus het AD.

Smoes

De politie maakt zich grote zorgen omdat de criminelen zich voordoen als verpleegkundigen om bejaarden te beroven. De bendeleden benaderen ouderen met de smoes om bloed af te nemen om hen vervolgens te beroven.

De criminelen zijn in verschillende plaatsen actief. Zo kwamen er aangiftes binnen uit Eindhoven, Goirle en Zevenbergen maar ook uit andere plekken in Nederland zoals Amsterdam, Utrecht en Delft. De politie spreekt over een georganiseerde bende.

Verdachten op de vlucht

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond van de verdachten. Sindsdien zijn de verdachten op de vlucht en houden ze zich schuil uit angst om te worden aangehouden.

Inmiddels zijn er honderden tips binnengekomen bij de politie over deze bende. Ze doen zich niet alleen voor als verpleegkundigen, maar zijn ook in supermarkten en winkels actief.

Wisselende samenstellingen

De politie kan niet reageren op deze nieuwe bevindingen vanwege het lopende onderzoek. Wel wil ze bevestigen dat het gaat om meerdere mannen en vrouwen die in wisselende samenstellingen opereren.

LEES OOK: Grote paniek rondom bloedprikbende, wat weten we tot nu toe?