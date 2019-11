Burgemeester Mikkers houdt dubbel gevoel over aan intocht met demonstraties en veel politie

"Ik kan niet blij zijn", is het antwoord van de Bossche burgemeester Jack Mikkers op de vraag of hij tevreden terugkijkt op de sinterklaasintocht van zondag. "Ik ben wel blij dat de Sint is gearriveerd en daar ben ik trots op. Maar het feit dat we met zoveel publiek geld de veiligheid moeten betrachten bij een kinderfeest vind ik wel heel zorgelijk."

Volgens Mikkers waren er ruim honderd agenten nodig om het kinderfeest in goede banen te leiden. Want het draaide naast de intocht vooral om de twee demonstraties rond zwarte piet. "Voor mij was van belang dat aan de ene kant het kinderfeest moest doorgaan en aan de andere kant moesten we zorgen dat de veiligheid beschermd werd. Dus er was vandaag veel politie in de stad."

Keurig aan afspraken gehouden

Mede door de inzet van de politie blikt de burgemeester terug op naar eigen zeggen 'goed verlopen demonstraties'. "De vrijheid om te demonstreren is een groot goed in Nederland. Wij vonden het van belang dat we de beide groepen duidelijk uit elkaar hielden, maar dat we er ook voor zorgden dat het afgebakend was. Dat is goed gelukt. En beide groepen hebben zich keurig aan de afspraken gehouden."

Los van de demonstraties, één aanhouding, twee middelvingers, verhitte meningen van voor- en tegenstanders van zwarte piet en een enorme politiemacht, spreekt Mikkers wel van een geslaagd kinderfeest. "Het was hier op het stadhuis een groot feest. Kinderen die zongen en dansten. En Sinterklaas die blij was dat hij weer in 'Sint-Hertogenbosch' aangekomen was. En een trotse burgemeester die Sinterklaas mocht ontvangen."

'Alle pieten welkom'

Hij wil nog niet ingaan op de vraag hoe de hulpjes van de goedheiligman er volgend jaar uit komen te zien. Sinterklaas bepaalt hoe de pieten eruit zien. Wij zijn een gastvrije stad en staan open voor alle pieten. Het belangrijkste is dat we een kinderfeest hebben waar kinderen later met een goed gevoel op terug kunnen kijken."