ABN AMRO sluit tientallen pinautomaten na plofkraken in onder meer Breda, Zundert en Tilburg

ABN AMRO heeft deze week tientallen geldautomaten gesloten na een reeks plofkraken. De bank heeft de maatregel volgens de NOS genomen vanwege de veiligheid van omwonenden. Onder meer in Breda en Zundert werden deze week geldautomaten van de bank opgeblazen. In beide gevallen ontstond een enorme ravage.

In Tilburg was dat vorige week ook het geval na een plofkraak op een geldautomaat van ook weer ABN AMRO. Volgens de NOS zijn er bij alle banken samen dit jaar 61 plofkraken geweest, ruim veertig procent meer dan vorig jaar. Automaten van ABN AMRO waren in veruit de meeste gevallen doelwit van criminelen.

Tegenover Omroep Brabant zei een woordvoerder van de bank deze week ‘dat er duidelijke patronen zichtbaar zijn’. “Eerst waren het voornamelijk geldautomaten van RABO, vervolgens ING en nu zijn wij aan de beurt.”

Meest risicovolle plekken

De bank heeft nu besloten om de pinautomaten op de meest risicovolle plaatsen te sluiten. Dit verdeeld over heel het land. Per automaat wordt gekeken of er een alternatief in de buurt is en anders gaat de bank op zoek naar een andere oplossing.

Donderdag werd al duidelijk dat burgemeester Depla van Breda en ABN AMRO binnenkort met elkaar in gesprek gaan over een geschiktere locatie voor de geldautomaten van de bank. Dit na de plofkraak woensdagnacht op een geldautomaat in het winkelcentrum Hoge Vucht in Breda.

Veiligheid rondom geldautomaten

De Zundertse burgemeester Joyce Vermue pleitte deze week ook al voor meer veiligheid rondom geldautomaten. Ook zij wil met de banken om tafel nadat dinsdagnacht in de Molenstraat in Zundert eveneens een geldautomaat van ABN AMRO werd opgeblazen.

Een omwonende aan de Heyhoefpromenade in Tilburg, waar vorige week dus een geldautomaat van ABN AMRO werd opgeblazen, gaf direct daarna ook aan dat de automaat wat haar betreft niet hoefde terug te komen. “De pinautomaat mag wegblijven. Dat vinden we hier allemaal”, reageerde ze.

