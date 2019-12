Doorrijder die Anke (79) zwaargewond achterliet bij rollatorongeluk hoort dinsdag straf

De officier van justitie hield met het bepalen van de strafeis rekening met het feit dat de 28-jarige Ouassim Z. eerder de fout in ging. Hij was betrokken bij twee andere aanrijdingen.

Gebroken heupen

De aanrijding op 28 april leidde tot veel ophef in binnen- én buitenland. De vrouw was op bezoek geweest bij haar dochter en liep met haar rollator naar de bushalte. Bij het oversteken werd ze geschept door een auto die uit de bocht kwam. Z. reed door. De vrouw bleef met gebroken heupen en een breuk in haar oogkas achter.



De politie startte een grote zoekactie naar de bestuurder. Ook de familie van Anke riep de dader op om zich te melden. Na bijna twee weken deed de man dat inderdaad, tot grote opluchting van de familie van het slachtoffer.



Paniek

De advocaat van Z. vertelde eerder dat 'de man compleet in paniek was en daardoor is doorgereden'. Tijdens de behandeling van de zaak vertelde Z. een soortgelijk verhaal.



Het slachtoffer heeft de verdachte overigens opgezocht in de gevangenis. Ze accepteerde zelfs een knuffel van hem.