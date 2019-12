'Minderjarig slachtoffer groepsverkrachting Den Bosch bedreigd om aangifte te voorkomen'

De krant baseert dat op een brief die burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch naar de moeder van één van de verdachten heeft gestuurd. Zij zou een gebiedsverbod hebben gekregen voor een groot deel van Den Bosch.

Ook familieleden en vrienden van de verdachten hebben zich volgens de brief schuldig gemaakt aan bedreigingen en intimidaties. Het OM, de politie en de gemeente Den Bosch hebben het nieuws niet bevestigd.



Inval

De politie deed dinsdagochtend invallen in Den Bosch in een groot onderzoek naar groepsverkrachtingen die eerder dit jaar plaatsvonden. Er zijn acht mannen gearresteerd van 18 tot 26 jaar uit Den Bosch en Rosmalen. Ook is er een inval bij een autobedrijf in de straat Orthen in Den Bosch. De 18-jarige eigenaar is een van de aangehouden verdachten.



De politie onderzoekt dreigementen die op sociale media zijn gedaan in de zaak van groepsverkrachtingen van tienermeisjes in Den Bosch. Zij riep donderdag via haar website nogmaals op om dit soort berichten niet te plaatsen of te delen.