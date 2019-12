Creatief met drugsdumpingen... ook dat was 2019

Ook in 2019 weer een hoop drugsdumpingen in de provincie.

Het waren er bij lange na niet zoveel als het jaar ervoor, maar toch vonden er in 2019 weer tientallen drugsdumpingen plaats in de Brabantse natuurgebieden. Maar die afname is zeker niet positief. Het afval wordt namelijk steeds vaker op andere manieren en op andere plekken gedumpt…

In maart hadden we te maken met een golf van dumpingen. Binnen een week werd er op zeker zeven plaatsen chemisch afval ontdekt. Hoe dat komt, weet niemand.

In april bleken sommige criminelen wel heel erg creatief. Afval werd daar per boot gedumpt in een haventje in Breda.

In de zomer blijkt dat dat criminelen tweederde van het chemisch drugsafval ongezien in rivieren en het riool dumpen. Zo wordt er dus minder afval gevonden en dus lijkt het aantal dumpingen flink af te nemen. Niets is echter minder waar.

Busje vol drugs bij basisschool

In oktober maakten dumpers het wel heel erg bont: er werd een bestelbus met zo'n twintig vaten vol drugsafval ontdekt pal naast een basisschool in Woensdrecht.

In totaal vonden er in 2019 59 dumpingen plaats in onze provincie. Op onze speciale themapagina op Instagram @drugsinbrabant lees je alles over drugs en drugsdumpingen in Brabant.

We blikken de hele week terug op het belangrijkste, heftigste en mooiste nieuws van 2019. Aan het einde van deze week sluiten we af met het eindejaarsoverzicht op tv en online. De uitzending begint op 27 december, direct na Brabant Nieuws rond tien voor zes.

