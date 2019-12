Deze Brabanders hoorden ooit 'jij kunt nooit meer' en dat haalde het beste in hen naar boven

Sinds de zomer houdt Kees van der Kroon iedere vrijdagavond in Overloon een 'eindejaarsfeest'. Het is dan altijd heel gezellig in centrum van het dorp, maar deze vrijdagavondborrels kennen een verdrietige oorsprong. Kees wilde net van zijn pensioen gaan genieten, toen hij de diagnose longkanker kreeg met de mededeling dat hij november niet zou halen.

Met cake aan de keukentafel bezoek ontvangen, zag Kees niet zitten. Met een drankje in de hand ongedwongen bij elkaar komen leek hem veel leuker. Kees is er nog steeds en komende vrijdag wordt er een nieuwjaarsdrankje gedronken tijdens de 'eindejaarsborrel'.

Kees van der Kroon tijdens zijn wekelijkse 'eindejaarsborrel' in Overloon. (Foto: Femke de Jong)

Dat je zelf een flink aandeel hebt in de toekomst, bewijst William Walraven. Hij was conciërge op het Stedelijk College in Eindhoven en had het prima naar zijn zin. Toch knaagde er iets. Zou er meer inzitten dan conciërge zijn? In het geheim, want dan hoefde hij niemand uit te leggen dat hij het niet kon, volgde hij een opleiding tot biologieleraar. William kreeg het voor elkaar en staat nu met nog meer plezier voor de klas van het Stedelijk College.

Biologieleraar William die begon als conciƫrge op het Stedelijk College in Eindhoven.

De toekomst heb je nooit helemaal in de hand. Dat realiseer je pas echt op het moment dat je iets onomkeerbaars overkomt. De zeer sportieve Hansje Janssen uit Den Bosch kreeg 16 jaar geleden te horen dat ze ALS heeft. Na zo'n diagnose heb je normaal gesproken nog zo'n vijf jaar te leven waarin je lichaam steeds verder aftakelt.

Bijna alles in Hansjes lichaam heeft het begeven, behalve haar levenslust. Zij kijkt naar wat ze nog wel kan en dat is iedere dag genoeg om zonder al te veel treurigheid door te gaan.

Hansje-Janssen-met-haar-zoon-Jesse-en-haar-Hanneke

Als er door het noodlot een deur dichtgaat, gaat er ergens anders iets open. Die andere deur hoeft helemaal niet slecht uit te pakken, ervoer Do Georges uit Stiphout. Hij liep flinke brandwonden op door een onhandige actie van een vriend. Na een flinke herstelperiode pakte Do langzaam weer het leven op. Dat oppakken ging niet eenvoudig. Hij vertoonde destructief gedrag met alcohol en drugs, tot grote ergernis van zijn familie.

Na een zoveelste ervaring besloot hij zich nuttig te maken voor de maatschappij. Hij bouwde mee aan een boerderij in Italië. De waardering en voldoening stuurden hem een andere richting in. Het leverde hem naast littekens ook een lijf vol tattoos met mooie verhalen op.

Naar een vuurtje kijken is nooit meer zoals het ooit was voor Do. (Foto: Do Georges)

Het leven lachte Joseph Oubelkas uit Raamsdonksveer toe: fijne jeugd, goede opleiding, leuke baan. Totdat hij totaal onverwacht in de Marokkaanse cel belandde voor drugshandel. Eerst dacht hij nog dat hij snel vrij zou komen en dat duidelijk zou worden dat alles op een groot misverstand berustte. Uiteindelijk zat hij vijf jaar vast onder erbarmelijke omstandigheden en onschuldig, zo concludeerde ook de Nederlandse staat. Tegenwoordig is hij een populaire spreker die uitlegt hoe je overleeft in een wanhopige situatie. Vast een tipje van de sluier: besteed de tijd en energie die je hebt aan iets nuttigs.

Joseph Oubelkas met zijn moeder (Foto: Joseph Oubelkas)

Om de uitspraak: 'een schizofreen is nooit alleen', kan Bart de Ruijter uit Den Bosch wel lachen. Lachen is een goed medicijn, maar niks kan op tegen genoeg slaap, vindt deze psychiatrisch patiënt. Vanaf zijn 19e hoort hij stemmen in zijn hoofd. Inmiddels heeft hij ermee leren leven, maar het gaat nooit helemaal over.

Door gezond te leven, medicijnen te slikken en triggers als stress en grote veranderingen zoveel mogelijk te vermijden, heeft hij zijn leven weer aardig op de rit. Met zijn ervaring helpt hij nu anderen en heeft hij een boek geschreven. Dit geeft hem voldoening en zet hij stappen richting zelfwaardering. Dat laatste is zijn einddoel.

bart liggend op bank

Er zijn dit jaar nog meer verhalen geschreven die inspireren om een andere weg in te slaan:

