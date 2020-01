Van nieuwe Efteling-achtbaan tot Guus in New York, deze Brabantse historie wordt in 2020 geschreven

3 Uurkes Vurraf

Het eerste en grootste feest van dit jaar is natuurlijk carnaval. Op vrijdag 21 februari trappen wij traditiegetrouw af met 3 Uurkes Vurraf. Wil je daarbij zijn, dan kan dat! Schrijf je snel nog in voor onze loting. Dit kan tot en met vrijdag 7 februari 23:11 uur. En tijdens carnaval zijn we, uiteraard, ook weer bij heel veel optochten live aanwezig.

Alvast in de stemming komen? Check hier ons feestje van 2019

De Vuelta

De ogen van wielerfans van over de hele wereld zullen in augustus gericht zijn op Den Bosch, Breda, Roosendaal en meer dan tien andere Brabantse dorpen en steden. De Vuelta, de jaarlijkse Spaanse wielerronde, start dit jaar in Utrecht. De tweede etappe start op 15 augustus in Den Bosch. De derde begint en eindigt in Breda en trekt door verschillende West-Brabantse steden.

Nieuwe attractie Efteling

De Efteling nam in 2019 na 34 jaar afscheid van de iconische bobslee-achtbaan. Het attractiepark wil echter geen lege plek achterlaten en daarom wordt er hard gewerkt aan een nieuwe achtbaan op deze locatie. Naar verwachting kunnen in het voorjaar bezoekers hun eerste ritje maken in de achtbaan Max & Moritz.

PSV-supporters vieren groot feest

De sportieve prestaties van PSV zijn de laatste tijd dramatisch, maar hoe dan ook wordt het lopende seizoen met een feest afgesloten. De supportersvereniging bestaat op 1 augustus namelijk honderd jaar en dat gaat met een groots feest gevierd worden bij de ijsbaan. De leden van de oudste supportersvereniging van Nederland zijn al geruime tijd bezig met voorbereidingen.

Guus in 'The Big Apple'

Na Parijs, Londen en Sydney vindt Brabantse legende Guus Meeuwis het hoog tijd dat New York kennis met hem maakt. In hartje Manhattan treedt de zanger op 23 oktober op voor zo'n 1500 man. Omdat het concert al binnen een paar minuten was uitverkocht, besloot hij om er nog een concert aan te plakken op 24 oktober. Wie niet naar Amerika kan of wil afreizen kan Guus dit jaar ook zien in het Philipsstadion in Eindhoven.

Guus gaat naar Amerika! 🗽 Na concerten in Londen, Parijs en Sydney, treedt onze

"Ouderwetse Brabantse rock and roll in The Big Apple", zegt Guus over zijn Amerikaanse avontuur op Omroep Brabant Radio. "Ik moet mezelf nog regelmatig in mijn arm knijpen, maar het gaat echt gebeuren. Er komen al veel berichten binnen van mensen die er bij willen zijn. Het is niet naast de deur en er zal zeker voor gespaard moeten worden. Het is echter zeker wel de moeite waard om dit avontuur mee te maken." ⠀

De Brabander komt in illuster rijtje muzikanten dat heeft mogen schitteren in de Webster Hall. Raplegende Jay-Z mocht dit jaar het theater heropenen, na een renovatie van tien miljoen dollar. Ook Elvis Presley, Frank Sinatra en Metallica stonden op de planken van het bijzondere theater. Meeuwis noemt het gebouw 'het Paradiso van New York'. ⠀

Er kunnen 1.500 man bij het concert zijn, inmiddels is de helft van de kaarten al verkocht. Ga jij kaarten scoren? 👇⠀

Voor de sportievelingen

Ben jij meer een sportieveling? Ga dan vast trainen voor één van de grote sportevenementen. In september en oktober kan je weer flink aan de bak tijdens de Tilburg Ten Miles, de Bredase Singelloop en de Marathon Eindhoven.

Tilburgse Kermis

De afgelopen editie van de Tilburgse Kermis was bloedheet en als het aan de ondernemers van de kermis ligt, mogen de temperaturen dit jaar wel een tikkie lager. Van 17 tot 26 juli is het weer zwieren en zwaaien in Tilburg. Zekerheidje is natuurlijk de Roze Maandag, en hopelijk ook het schieten van de dan 100-jarige 'Luchtbuks Ria'.

Olympische Spelen

Dé sportprovincie van het land levert ook dit jaar weer heel veel sporters die in actie komen op de Olympische Spelen. In 2016 in Rio de Janeiro werden er acht gouden medailles binnengesleept waarvan eentje door Eindhovenaar Ferry Weertman. Zilver was er voor de hockeyvrouwen.

De lekkerste van Brabant

Waar moet je zijn voor het lekkerste Brabantse worstenbroodje? Op 17 maart weet je het want dan worden de winnaars bekendgemaakt. Deze bakkers zijn in ieder geval al doorgedrongen tot de finale.

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2020.

Brabant Bevrijd

Brabant werd in 1944 bevrijd en 75 jaar bevrijding werd in 2019 overal gevierd en herdacht. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat heel Nederland bevrijd is en dat wordt onder andere gevierd op 5 mei tijdens Bevrijdingsfestival Brabant in Den Bosch. Dit jaar valt Bevrijdingsdag op een dinsdag.

Invictus Games

Het is niet alleen het jaar van de Spelen in Tokyo, in Den Haag vinden in mei de Invictus Games plaats. Het sportevenement is voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. In 2018 vielen twee Brabanders op: Jelle van der Steen uit Deurne wist een zoen van Megan Markle te ontfutselen.

Jelle van der Steen twijfelde geen moment en gaf Meghan Markle een kus. (Foto: Ministerie van Defensie)

Edwin Vermetten uit Baarle-Nassau kreeg een bijzondere award toen hij zijn tennismaatje uit een paniekaanval wist te krijgen door 'Let it go' van de film Frozen te zingen.

Dit komt niet terug

Aan sommige dingen komt dit jaar ook een eind. De kerken van Duizel, Knegsel en Steensel moeten volgend jaar hun deuren sluiten. Ook één van de twee grote kerken in Tilburg moet noodgedwongen dicht. De band BZB (voorheen Band Zonder Banaan) uit Volkel komt dit jaar ook niet meer terug. De zanger wil minimaal een jaar lang niet optreden om meer tijd voor zijn gezin vrij te maken.