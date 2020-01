Tauros die wandelaar op de hoorns nam, komt zeker niet terug in De Maashorst

De tauros die vorige week apart werd gezet nadat hij een wandelaar op de hoorns had genomen, komt zeker niet terug in natuurgebied De Maashorst. Dat zegt Ronald Goderie van Stichting Taurus. Daar verblijft het dier nu.

“Het is uitgesloten dat deze tauros teruggaat naar het gebied waar hij vandaan komt”, zegt Goderie. “Wanneer dieren dergelijk gedrag hebben vertoond, gedrag waar we niet blij van worden, dan komen ze niet terug.” En dus wordt er een andere plek voor de tauros gezocht.

Er wordt ook over de grens gekeken. De kans is aanwezig dat de tauros naar bijvoorbeeld Portugal, Spanje of Roemenië gaat. Daarvoor is er contact met de organisatie Rewilding Europe. Die organisatie beheert kuddes in verschillende landen in Europa. Als alles goed gaat, kan de tauros wellicht dit voorjaar mee op transport, denkt Goderie. "Maar", zo benadrukt hij, "gesprekken hierover lopen nog."

Hersteld

De tauros werd vorige week verdoofd en apart gezet. Hij staat nu bij Stichting Taurus in Keent (gemeente Oss) en blijft daar tot er een nieuwe plek voor hem is gevonden. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. “Het duurt altijd een paar dagen voor zo’n verdoving uit zijn systeem is. En verplaatst worden is ook een hele ingreep voor zo’n dier.”

Ondanks dat het goed gaat met de tauros, is hij niet te bezoeken: "Hij staat met een paar andere dieren achter op ons terrein, dat is niet publiek toegankelijk."

