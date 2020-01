Advocaat van Joey D: ‘Had mij gebeld, dan was het misschien anders afgelopen’

ROSMALEN -

Advocaat Jan-Hein Kuijpers had graag gezien dat de politie hem had ingeschakeld toen zijn cliënt Joey D. zich dinsdagmiddag verschanst had in zijn woning in Rosmalen. Volgens Kuijpers was de middag dan wellicht anders afgelopen. “Ze zullen hebben geweten dat mijn cliënt verward was. Daar zijn allerlei protocollen voor. De vraag is of dit niet op een andere manier had gekund.”