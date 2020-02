Van kartonnen doos tot wc: zo verstoppen criminelen zich voor de politie

Een kelderkast lijkt misschien een goede verstopplek, maar niets is minder waar. Daar kwamen twee inbrekers in augustus 2018 achter. Een politiehond snuffelde wat rond en stuitte vervolgens op de mannen in de kast van een huis in Helmond.

Nog meer succes voor politiehonden

De politiehond blijkt sowieso effectief als het gaat om het opsporen van verstopte inbrekers, want een vergelijkbaar verhaal speelde zich in april vorig jaar af in een huis in Eindhoven. Daar werden twee inbrekers die zich in de woning hadden verstopt, gevonden door politiehond Luna.

Een inbreker die politieagenten te slim af dacht te zijn door onder een auto te gaan liggen, kwam in mei 2016 bedrogen uit. Want ook hier trok de politiehond aan het langste eind.

En ook in Dongen viel in mei 2016 een inbreker op die manier door de mand. De man had zich op een bedrijventerrein in een container verstopt, maar de neus van de hond laat zich niet bedriegen.

Omkopen

Een voortvluchtige automobilist zette het in september 2018 na een achtervolging op een lopen. De man sloop liep bij een fietsenwinkel in Vught naar binnen en sloot zichzelf daar op in de wc-ruimte. Toen hij daar een uur later door een winkelmedewerker werd gevonden, beloofde hij haar geld te geven als ze hem niet zou verraden. Dat feest ging natuurlijk niet door.

Dan was er in augustus 2017 nog een man die zich in een schuurtje verstopte nadat hij was doorgereden bij een ongeluk. Zijn verstopplek bleek niet goed genoeg, want agenten wisten de man te achterhalen.

Kartonnen doos

Tot zover de nog redelijk logische plekken. Maar recent, vorige maand, probeerde een man op een wel heel bijzondere wijze uit handen van de politie te blijven. Hij had zich verstopt in een kartonnen doos die was omringd door een heleboel wietplanten.

