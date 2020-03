Vijfde coronageval in Loon op Zand, besmette vrouw had contact met eerste Loonse patiënt

Loon op Zand telt een vijfde slachtoffer van coronabesmetting. Het gaat om een vrouw die contact had met de man die als eerste in het dorp besmet raakte. Het is geen familie.

Volgens burgemeester Hanne van Aart ligt de vrouw thuis in isolatie.

Donderdagavond 27 februari maakte minister Bruno Bruins tijdens een live-uitzending van de NPO bekend dat het coronovirus was vastgesteld bij een 56-jarige patiënt uit Loon op Zand die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis lag. Het was de eerste keer dat de diagnose in Nederland werd gesteld.

Later bleek dat ook zijn broer, dochter en vrouw besmet waren. Die zijn ook in thuisisolatie, de man ligt nog in het ziekenhuis.

