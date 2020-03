Liveblog coronavirus: nieuwe besmetting in gemeente Meierijstad, speelster PSV verlaat trainingskamp

Het RIVM kwam vrijdagavond met een opmerkelijke oproep: aan alle Brabanders met milde klachten wordt gevraagd thuis te blijven. Ondertussen is er weer een nieuwe besmetting bekend: ditmaal in Keldonk (gemeente Meierijstad). Alle ontwikkelingen zijn te volgen via dit liveblog.

Officieel is bij 128 Nederlanders het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Dat cijfer is nog van vrijdagavond. Inmiddels is er al zeker één besmetting bij: in het dorp Keldonk.

Het RIVM adviseert alle Brabanders met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven en het contact met de buitenwereld tot een minimum te beperken.

Daarnaast gaat het RIVM medewerkers van Brabantse ziekenhuizen zaterdag steekproefgewijs testen. Op deze manier probeert het RIVM de verspreiding van de ziekte beter in kaart te brengen.

Verdediger Aniek Nouwen van het vrouwenelftal van PSV heeft uit voorzorg het trainingskamp van de OranjeLeeuwinnen in Frankrijk verlaten. De KNVB neemt die maatregel na het advies aan Brabanders van het RIVM vrijdagavond. Het gaat dus om een preventieve maatregel.

Het RIVM zegt nog volop bezig te zijn met de steekproef onder Brabantse ziekenhuizen. De resultaten worden niet tussentijds kenbaar gemaakt, want het onderzoek ('er is geen hele onderzoeksopzet, we steken gewoon de thermometer erin') is de komende dagen continu ongoing.

Bij een inwoner van het dorp Keldonk, dat deel uitmaakt van de gemeente Meierijstad, is het coronavirus vastgesteld door de GGD. Dat meldt de gemeente. Het gaat om een man. Het is de eerste besmetting in de gemeente. De man ligt in isolatie in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden.