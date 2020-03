Liveblog coronavirus: tien medewerkers Amphia Ziekenhuis besmet, man (86) in Uden overleden

Tien medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn besmet met het coronavirus. Zij zijn thuis en houden zich aan de RIVM-richtlijnen. In het ziekenhuis liggen vijf patiënten die dit virus hebben opgelopen. In een ander ziekenhuis in Brabant, Bernhoven in Uden, is zondag een man overleden aan dit virus. Hij was één van de 265 mensen in ons land, die besmet zijn. Ongeveer een derde is in onze provincie geconstateerd (negentig).

Landelijk stond de teller zaterdag op 188 patiënten. Dat totale aantal is nu toegenomen met 77 patiënten. In totaal gaat het nu om 265 gevallen.

Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten. Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

Breda is de stad met de meeste coronapatiënten in Nederland.

16:50

Tien medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn positief getest op het coronavirus, er werden in totaal driehonderd personeelsleden getest. In het Amphia Ziekenhuis zijn vijf patiënten opgenomen met corona.

16:02

In vier gemeenten waar zaterdag nog geen coronabesmettingen geconstateerd waren, is dat een dag later wel het geval. Het betreft Bergen op Zoom, Goirle, Landerd en Zundert, waar telkens één persoon het virus heeft.

15:46

Er is ook goed nieuws. Gaby uit Loon op Zand is voor zover bekend de eerste coronapatiënt in Nederland die weer beter is. Een week geleden werd het coronavirus bij haar vastgesteld. Ze moest een week samen met haar man Jeroen in isolatie. Nu mag ze van de GGD weer de straat op. "Mijn man zei: ik ga de stad in, een pilsje pakken!"

15:17

Meerdere bronnen stellen onafhankelijk van elkaar dat onder de patiënten elf medewerkers van het Amphia Ziekenhuis besmet zijn met het virus. Een woordvoerder laat weten hier niks over te mogen zeggen. Ook de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant doet hier geen mededelingen over.

15:10

Breda telt de meeste coronabesmettingen in Nederland. Zestien mensen zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit zondagmiddag door het RIVM verstrekte gegevens..

14:49

Het is niet ondenkbaar dat we straks Brabant niet meer uit mogen vanwege het coronavirus. Dat zei directeur Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zondagmiddag in talkshow Kraak! bij Omroep Brabant. In Italië, waar het aantal besmette mensen explosief is gestegen, moeten zestien miljoen mensen in de eigen regio blijven. Dat schrikbeeld is volgens Berden in de toekomst mogelijk.

14:45

Een bewoner van een zorginstelling in Goirle is positief getest op het coronavirus. Deze persoon is opgenomen in het ziekenhuis. De GGD brengt de contacten van de patiënt in kaart. Burgemeester Mark van Stappershoef: "Ondanks dat ik zie dat in onze gemeente de richtlijnen van het RIVM goed opgevolgd worden, werd met de toename van het aantal besmettingen niet een kwestie van of er een besmetting zou komen, maar eerder wanneer. Dat wanneer is vandaag."

14:39

De theaters in Brabant merken nog weinig van de nieuwe richtlijnen van RIVM. Er zijn geen afgelastingen van voorstellingen en het publiek komt ook gewoon naar de voorstellingen. “We hebben echt maar enkele afmeldingen gekregen van mensen die een kuchje hadden en daarom niet wilden komen”, aldus een woordvoerder van het Parktheater Eindhoven.

14:34

Het coronavirus heeft ook het verdere westen bereikt van de provincie. In Bergen op Zoom en in Etten-Leur heeft iemand zaterdag positief getest op COVID-19.

14:29

PSV’ers komen na afloop van de wedstrijd niet naar de mixed-zone om interviews af te nemen. De Eredivisie Coöperatie heeft de clubs geadviseerd om drukke ruimtes te vermijden wegens het coronavirus. PSV volgt dat advies, zo heeft de club zojuist bekendgemaakt.

14:17

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat er een man (86) in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden is overleden aan COVID-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus overbrengt. De man had al ernstige gezondheidsklachten. In Nederland zijn er nu in totaal drie mensen aan het virus overleden.