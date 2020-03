Fors minder bussen door coronacrisis, Arriva schrapt alle buurtbussen

Er rijden vanaf donderdag fors minder bussen in Brabant vanwege het coronavirus. Vervoerder Arriva schrapt alle buurtbussen in Brabant. Andere buslijnen rijden in ieder geval tot en met 6 april volgens de vakantiedienstregeling.

Er maken sinds de maatregelen van de corona-uitbraak fors minder reizigers gebruik van de bussen. Ook is er minder personeel beschikbaar, zo laat Arriva weten. Een deel van de buschauffeurs zit thuis vanwege de richtlijnen van het RIVM. Medewerkers met lichte gezondheidsklachten moeten uit voorzorg thuisblijven.

Naast de vakantiedienstregeling, worden er nog meer dingen aangepast in de dienstregeling:

Er rijden geen buurtbussen (200-lijnen) in Brabant

Er rijden geen Efteling-lijnen (lijnen 800 en 801)

Er rijden geen Nightliners in Breda, Tilburg en Den Bosch (lijnen 847 tot en met 855)

Er rijden geen schoolliners (600-lijnen, behalve lijn 620).

Buslijnen 8 en 9 in Breda rijden niet

"Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is groot", zegt een woordvoerder van Arriva. "Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Tenslotte vervoeren we ook dagelijks veel reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken."

Arriva verwijst reizigers voor meer informatie naar een speciale pagina op hun website.

