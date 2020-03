Brabantse ziekenhuizen richten drie 'corona-gebouwen' in, beschermingsmiddelen zijn bijna op

Bart Berden is bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

De Brabantse ziekenhuizen gaan drie gebouwen inrichten waar alleen coronapatiënten worden verpleegd. Het gaat om voormalige ziekenhuisafdelingen die nog ‘fit’ zijn om weer in gebruik te nemen. Dat zegt voorzitter Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in onze provincie tegen Omroep Brabant.

Deze 'coronaverpleeghuizen' worden dan zogenaamde ‘cohortafdelingen’ waar patiënten in isolatie verpleegd kunnen worden. “Het zijn grote afdelingen met een flinke capaciteit.” Volgens Berden wordt hiervoor onder meer Liduina in Boxtel gebruikt. Dit gebouw is tegenwoordig een verzamelgebouw voor bedrijven in de zorg en is een oude locatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De noodmaatregel is nodig om de verwachte stijging van het aantal coronapatiënten in de komende periode op te kunnen vangen. Berden spreekt over een nijpende situatie waarbij ook het landelijke aantal intensive careplekken ‘misschien niet genoeg’ zal zijn.

Berden schrikt van voorspellingen

“We zijn geschrokken van de voorspellingen”, zegt Berden, doelend op de verwachte patiëntenstroom die op basis van een rekenmodel is berekend. Een exact aantal wilt hij echter niet te noemen. “Er zijn nog wat onzekere factoren, daarom wil ik voorzichtig zijn met het geven van cijfers. Maar duidelijk is: we moeten iets doen. Anders is de capaciteit die we nu hebben onvoldoende.”

In Brabant hebben ziekenhuizen niet-spoedoperaties afgezegd om zoveel mogelijk personeel, middelen en ruimte in te zetten voor coronapatiënten. Er worden nu operatiekamers met beademingsapparaten in gereedheid gebracht voor ernstig zieke mensen. Hiermee hoopt Berden de Brabantse intensive carecapaciteit op te hogen tot 300. Normaal zijn er 120 bedden op de ic’s beschikbaar.

Zwaar ongeluk

Spoedzorg voor mensen die bijvoorbeeld een zwaar ongeluk hebben gehad, een aandoening zoals kanker of een gebarsten slagader hebben gaat wel door. "Die gaan we dan opereren", benadrukt Berden, die ook bestuursvoorzitter is van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

'Waanzinnig probleem'

Naast het mogelijke tekort aan intensive carecapaciteit, is Berden bezorgd over het tekort aan beschermingsmiddelen voor het ziekenhuispersoneel. Het gaat onder meer om mondkapjes. Daarvan gaan er volgens Berden in alleen al de Brabantse ziekenhuizen tienduizend per dag door heen. “Dat is een waanzinnig probleem. We hebben een voorraad van twee, misschien drie dagen. Als dit zo doorgaat leidt dat tot een onacceptabele situatie”, luidt hij de noodklok. “Er wordt hard aan gewerkt om er zoveel mogelijk van te krijgen, maar het wil niet echt lukken.”

Verplaatsen van coronapatiënten

Brabant loopt voorop met het opvangen van ernstig zieke mensen met het coronapatiënten op de intensive careafdelingen. Om in deze provincie plekken vrij te houden, zijn de ziekenhuizen gezamenlijk begonnen met het verplaatsen van coronapatiënten naar ziekenhuizen elders in het land. Volgens Berden zijn alleen donderdag al 40 personen van zowel reguliere als intensive careafdelingen verhuisd naar ziekenhuizen buiten de provincie. “Naar Zwolle bijvoorbeeld, waar veel minder coronabesmettingen zijn”, zegt Berden.

Instroom beperken

Om ziekenhuizen te ontzien is bovendien afgesproken dat huisartsen en reguliere verpleeghuizen goed kijken in hoeverre het soms ‘zin’ heeft een coronapatiënt naar het ziekenhuis te sturen. “De vraag is: voegt het in de toekomst iets toe aan de gezondheid van de patiënt?”

Hij legt dat aan de hand van een voorbeeld uit. Berden: “Stel, er is iemand van 85 jaar oud die ziek is en vanwege het coronavirus aan de beademing moet. Je moet goed kijken of deze patiënt een goede kans maakt om ooit van de beademing af te komen. Ik weet dat huisartsen in hun werk regelmatig zo’n afweging maken. Het is goed om daar naar te kijken, want je doet de mensen er zelf mee tekort. Tegelijkertijd leg je zo een enorme claim op de intensive carezorg.”

Ligduur op intensive care van twee weken

Coronapatiënten die op de intensive care liggen, krijgen vooral een dubbele longontsteking. “Dit ziektebeeld kenmerkt zich door een langdurig verblijf van twee weken op de intensive care. Dat is zeer belangrijke informatie om in het achterhoofd te houden. Want als iemand kort op de intensive care verblijft, kan je daar vervolgens weer iemand anders neerleggen”, zegt Berden.

76 overledenen, 2460 geregistreerde besmettingen

Officieel deed het coronavirus drie weken geleden zijn intrede in Nederland, toen een man uit Loon op Zand positief testte op de infectieziekte. Inmiddels zijn 76 personen aan het virus gestorven. Vandaag de dag telt Nederland volgens het RIVM 2460 geregistreerde coronabesmettingen, waarvan 870 in onze provincie. Het daadwerkelijke aantal mensen dat het coronavirus heeft ligt echter hoger, omdat lang niet iedereen met symptomen wordt getest. Eisen om daarvoor in aanmerking te komen, zijn verscherpt, vanwege een schaarste aan testmateriaal. Onduidelijk is hoeveel mensen zijn genezen.

LEES OOK:

Wat zijn nu de regels in mijn ziekenhuis

Coronaspanning op de intensive care: 'De situatie verandert zo snel'

Dit zijn de gevolgen van code rood in Brabantse ziekenhuizen