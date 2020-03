LIVEBLOG CORONA ZONDAG: traktatie voor agenten Oss, pech voor deelnemers wandelvierdaagse Roosendaal

Brabant telt sinds zaterdag 168 nieuwe besmettingen met het coronavirus, zo meldt het RIVM. Om de druk op de ziekenhuizen in Brabant te verlichten, worden sinds enige dagen tientallen patiënten naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht. Ook deze zondag houden we je in dit liveblog op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.

De belangrijkste feiten:

• Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is zaterdag met 168 gestegen ten opzichte van een dag eerder. Dit blijkt uit de nieuwste, dagelijkse gegevens van het RIVM.

• Brabant telt nu toe in totaal 1180 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

• Ziekenhuizen in onze provincie zijn begonnen met het onderbrengen van patiënten elders in het land. Defensie steekt hierbij de helpende hand toe.

7.15

Het lijkt nog ver weg, toch heeft de organisatie van de Avond4daagse in Roosendaal besloten de editie van dit jaar af te gelasten. Het wandelevenement zou worden gehouden van 11 tot en met 14 mei. ”Met zo’n 3000 deelnemende kinderen vergezeld door zo’n 1500 begeleidende ouders is het zo’n massaal gebeuren dat de kans op elkaar besmetten levensgroot is”, zo meldt de werkgroep A4D van arsv THOR. Het is niet de enige avondwandelvierdaagse in ons land die nu al is geschrapt.

5.00

De woorden die arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis zaterdagavond gebruikte in het tv-praatprogramma Op1 zijn goed gevallen. Hij sprak van een 'volledig beheersbare' situatie en dat 'Nederland klaar is voor de verwachte hausse.' De werkdruk maakt volgens hem ook positieve energie los. Kluytmans baalde er niet als enige van dat veel mensen te weinig afstand tot elkaar houden. "Ik begrijp het, maar vind het niet verstandig. Het is geen spelletje." Op dezelfde avond sprak John Jorritsma, burgemeester van de gemeente Eindhoven, al duidelijke taal.

3.00:

Agenten van de politie die zaterdagavond en -nacht moesten werken, hebben een smakelijke dienst achter de rug. Ze werden getrakteerd op vers gebakken cupcakes. Een inwoner van de stad wilde zo laten weten dat er ook aan hen wordt gedacht tijdens deze moeilijke periode. De 'huisbakker' heeft ook eenzame ouderen in een zorgcentrum verrast.