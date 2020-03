LIVEBLOG CORONA ZONDAG: traktatie voor agenten in Oss en waarschuwende woorden

EINDHOVEN -

Brabant telt sinds zaterdag 168 nieuwe besmettingen met het coronavirus, zo meldt het RIVM. Om de druk op de ziekenhuizen in Brabant te verlichten, worden sinds enige dagen tientallen patiënten naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht. Ook deze zondag houden we je in dit liveblog op de hoogte van al het nieuws rond de corona-uitbraak.