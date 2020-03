File door grenscontrole op A16 richting Antwerpen, ruim half uur vertraging

Tussen afrit Rijsbergen op de A16 en de Belgische grens staat dinsdagmorgen file vanwege een politiecontrolepost. Mensen die naar België willen, worden gecontroleerd of ze daar wel mogen zijn.

Sinds vrijdag is België in lockdown. Door de controles in de rijrichting Antwerpen stond er tussen Breda en het Belgische Meer rond halfacht ongeveer vijf kilometer file. Dat levert ruim een half uur vertraging op.

Lockdown België

Sinds vrijdagmiddag heeft België de grenzen gesloten voor iedereen die daar niet per se hoeft te zijn om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen die toch naar België gaan zonder goede reden riskeren een boete.

Er gelden al sinds woensdag strengere maatregelen in België tegen de verspreiding van het coronavirus. Alle niet-essentiële zaken zijn gesloten. Enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels zijn open. Deze regels zijn van kracht tot en met zeker 5 april.

