LIVEBLOG CORONAVIRUS: Nuenen sluit skatebaan en sportveld vanwege coronavirus

Het skatepark in Nuenen is gesloten (foto: Twitter Henk van den Berg).

Ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten overal in Nederland palliatieve afdelingen op voor coronapatiënten. En zorgverzekeraars stellen zich tijdelijk niet op als concurrenten, maar werken gezamenlijk aan plannen om oplossingen te vinden voor deze crisis . In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Brabant telt volgens het RIVM 2488 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Hoe beleef jij de coronacrisis of heb je een foto gemaakt van een hartverwarmend initiatief? Laat bij Omroep Brabant een foto achter.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

11.40

Nog een paar weken en dan moeten de eerste van zijn 25 miljoen aardbeien worden geplukt. Normaal gesproken kan hij rekenen op vast team Oost-Europese seizoensarbeiders, maar door de coronacrisis vreest Mark van Aert uit Klein-Zundert dat hij handen tekort gaat komen om de oogst op tijd gedaan te krijgen. Via Facebook roept hij nu mensen in de omgeving op om bij te springen.

11.35

Het jubileumjaar van Kersouwe, het grootste openlucht theater van Brabant in Heeswijk-Dinther, valt in het water. Allebei de geplande producties gaan niet door. De grote productie zou de Bende van Jan de Lichte spelen.

11.30

'When will I see you again' van The Three Degrees. Dat zong de KLM-purser Marloes van der Meijs uit Breda enkele dagen geleden aan het eind van retourvlucht van Amsterdam naar Tel Aviv om gestrande reizigers op te halen, voorlopig haar laatste vlucht.

10.14

Het Mulier Instituut gaat onderzoek doen naar de impact van de coronacrisis op sportverenigingen. Het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut probeert daarin ook te achterhalen in hoeverre verenigingen zijn geholpen met de afgekondigde noodmaatregelen. Zo kunnen sportclubs een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro.

10.13

In Nuenen is de skatebaan aan de Pastoorsmast en het veld met sporttoestellen daar tegenover gesloten. Dit is een maatregel om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid. Het viel de gemeente op dat skaters en sporters daar zich vaak niet hielden aan de opgelegde hygiënevoorschriften.

10.09

De Veiligheidsregio waarschuwt ondanks het zonnige weer deze zaterdag zoveel mogelijk thuis te blijven.

09.01

Weervrouw Helga van Leur laat zaterdagochtend zien hoe de luchtvervuiling in Nederland is afgenomen sinds de corona-maatregelen.

08.27

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn vrijdag tien patiënten bij wie het coronavirus was geconstateerd ontslagen uit het ziekenhuis. In het Amphia worden in totaal 92 patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Twintig van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het uitbreken van coronavirus in Nederland zijn in het Amphia Ziekenhuis 26 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

07.58

"We weten dat ook dit weekend iedereen naar buiten wil. Maar echt, houd je aan de richtlijnen van het RIVM", benadrukt Staatsbosbeheer in een tweet. Vorig weekend was het ondanks alle coronavoorschriften erg druk in natuurgebieden. Mensen hielden zich amper aan het advies ruim anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

07.26

Ondanks de waarschuwingen om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven en niet bij elkaar te gaan zitten, moest boswachter Erik de Jonge vrijdagavond chillende jeugd wegsturen uit een natuurgebied in West-Brabant.

07.22

In de dagen voor carnaval hadden in onze provincie de eerste mensen al symptomen die passen bij het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder ruim 1300 ziekenhuismedewerkers in Tilburg en Breda. Die resultaten zijn nu openbaar gemaakt. Twee zorgmedewerkers hadden op de woensdag en vrijdag voor carnaval al klachten die horen bij het virus. Op de donderdag na carnaval werd het coronavirus voor het eerst officieel vastgesteld bij een man in Loon op Zand. Mogelijk heeft carnaval een rol gespeeld in de snelle verspreiding van het virus in onze provincie.

06.05

Ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten overal in Nederland palliatieve afdelingen op voor coronapatiënten. In de bedden komen alleen patiënten te liggen die volgens de artsen zullen gaan overlijden, meldt de Volkskrant. Het doel hiervan is om stervende patiënten en hun familie beter en met meer rust te kunnen begeleiden, omdat daar op de normale Covid-19-afdelingen te weinig tijd voor is.

05.17

Zorgverzekeraars stellen zich tijdelijk niet op als concurrenten, maar werken gezamenlijk aan plannen om oplossingen te vinden voor de coronacrisis. Dit zeggen algemeen directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland, Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ en Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, tegen Trouw. De zorg staat voorop, de financiën moeten maar even wachten.

22.45

Twee derde tot tachtig procent van de coronapatiënten die op de intensive care liggen, heeft overgewicht. Dat zei voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) vrijdagavond in het tv-programma Jinek.